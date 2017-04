Đây là con số mà "Kong: Đảo đầu lâu"… phải mất nhiều tuần mới làm được.

Đầu tư khủng nhưng không sợ lỗ

Phần phim thứ 8 của loạt phim về đua xe Fast and Furious với tên gọi The Fate of the Furious sẽ chính thức ra mắt khán giả toàn cầu từ 14.4 sắp tới. Đây là bom tấn của hãng Universal trong năm 2017 và cũng là bộ phim khởi động cho mùa phim hè năm nay.

Sau thành công của Fast 7, Fast 8 được coi là bom tấn hành động được nhiều “mọt phim” ngóng chờ trong mùa hè đầy nóng nực này.

Fast 8 được đầu tư 250 triệu USD với những cảnh hoàng tráng, mãn nhãn.

Từ chỗ chỉ là một bộ phim về giới đua xe ngầm tại Los Angeles ra mắt vào năm 2001, Fast & Furious nay trở thành loạt phim hành động “khét tiếng”, với hàng loạt pha hành động không tưởng, cốt truyện hoành tráng và sự xuất hiện của thiết bị công nghệ cao, những phi vụ tình báo, đột nhập viễn tưởng.

Chính vì thế, số tiền đầu tư mà nhà sản xuất rót vào phim này cũng tăng lên nhanh chóng. Nếu như trong tập đầu tiên The Fast and the Furious (2001), Universal chỉ bỏ vào 38 triệu USD thì trong phần phim mới nhất, các nhà sản xuất phải rút hầu bao tới 250 triệu USD. Con số này phần nào nói lên độ hoành tráng của những pha cháy nổ trong bom tấn này.

Tuy đầu tư cao là thế nhưng fan của Fast 8 cũng chẳng phải quá lo lắng về doanh thu của bom tấn này. Theo các nhà bình luận phim và giới chuyên môn, với việc đồng loạt công chiếu tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt là Bắc Mỹ từ 14.4, Fast 8 có khả năng thu về khoảng 500 triệu USD (hơn 10 tỷ đồng) trong vòng 3 ngày.

Tức là khoảng đến ngày 17.4, bom tấn này có thể kiếm về được doanh thu mà nhiều bộ phim khác trong năm 2017 như Kong: Skull Island, Beauty and The Beast,… phải mất nhiều tuần mới làm được.

Những cảnh hành động trong phim được nâng lên "tầm cao mới".

Cũng chính vì thế, hãng Universal đang rất lạc quan trước tình hình doanh thu của Fast 8, nhất là trong bối cảnh, 7 phần phim trước đều rất hot tại hai thị trường quan trọng nhất là Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Trailer của Fast 8.

Cháy nổ hoành tráng nhưng cốt truyện nhiều khiếm khuyết

Phần 8 của Fast and Furious kể về sự phản bội bất ngờ của Dominic Toretto với gia đình và đi theo nữ tội phạm Cipher. Trong khi đó, cảnh sát Hobbs (Dwayne Johnson đóng) phải chịu cảnh tù đày và đã hợp tác với kẻ giết người hàng loạt Deckard Shaw để vượt ngục, cùng các đồng đội tìm cách bắt Dom và Cipher.

Cốt truyện gây bất ngờ của Fast 8 khá dễ hiểu khi phim đã làm được gần 10 phần và cần phải có một mô-tip mới để tránh gây nhàm chán cho khán giả. Trong bối cảnh như thế, quy mô những cảnh hành động của phim được nâng cấp lên những “tầm cao mới”, mà nhiều khán giả gọi vui là “thần thoại”, “siêu thực”.

Điều này hoàn toàn chính xác khi phim vượt xa những bộ phim hành động thông thường. Thay vào những pha đấm đá xoàng xĩnh hay cốt truyện về những cuộc báo thù, rượt đuổi, vây bắt thường thường, Fast 8 đưa khán giả vào thế giới của những đại cảnh quy mô, những thiết bị công nghệ cao có thể ảnh hưởng đến an nguy của toàn thế giới.

Fast 8 có cốt truyện gây bất ngờ với nhiều người

Một số khán giả nhận xét vui, họ cứ tưởng mình đang xem những bộ phim về điệp viên 007 của những năm 90 chứ không còn là một bom tấn về đua xe giữa những tên tội phạm khét tiếng nữa.

Rõ ràng, sự hoành tráng đó sẽ rất phù hợp với những người mê cháy nổ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Fast 8 vẫn còn nhiều điểm bất hợp lí và không ít khiếm khuyết trong bom tấn.

Cipher, do nữ minh tinh Charlie Theron thủ vai, được miêu tả là nhân vật hacker phản diện khét tiếng nhất trong Fast 8. Với vị trí như vậy, điều tất nhiên là nhân vật Cipher phải rất giỏi giang và có đầu óc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cả phim, cô ta chỉ biết đứng trước màn hình máy tính và những thiết bị công nghệ đầy cao siêu rồi ra lệnh cho đàn em của mình thực hiện những phi vụ.

Khán giả chờ đợi những màn giao đấu hấp dẫn của Cipher đã không được thỏa mãn khi cả phim, nữ hacker này không có lấy một màn đánh đấm nào ra hồn. Có chăng, đáng chú ý nhất là những cảnh mặn nồng với Dom mà thôi.

Nhiều người thất vọng vì Charlie Theron không có màn đánh đấm nào ra hồn.

Hobbs và Deckard Shaw là một cặp đôi hoàn hảo

Fast 8 là sự phát hiện thú vị của cặp đôi Hobbs (Dwayne Johnson) và Deckard Shaw (Jason Statham). Nếu như trong phần 7, khán giả chứng kiến những trận đánh hoàng tráng giữa hai người đàn ông cơ bắp này thì với Fast 8 lại là sự kết hợp không ai dám nghĩ tới của Hobbs và Deckard Shaw.

Để bắt giữ Dom và nữ hacker xinh đẹp, hai người hùng cơ bắp tưởng chứng như không thể hòa hợp lại kết hợp ăn ý trong những phi vụ. Từ Fast 8, nhiều nhà bình luận chờ đợi vào một bộ phim mà Dwayne Johnson và Deckard Shaw sẽ nhận hai vai chính và làm nên những cuộc phiêu lưu hấp dẫn hơn.

Hai "người hùng cơ bắp" là một cặp ăn ý trong Fast 8.

Nhà bình luận Abad Santos nhận định trên trang VOX: “Hobbs và Deckard Shaw là hai mảng đối lập nhưng bổ sung cho nhau rất tốt. Hobbs cường tráng, khỏe mạnh. Trong khi, Deckard Shaw thì ranh mãnh, điên cuồng và táo bạo”.

Fast 8 sẽ công chiếu toàn thế giới từ ngày 14.4 tới.