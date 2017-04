Mối tình đầu thường đẹp và sâu sắc nhất, nhưng không phải ai cũng đến được với nhau, chuyện tình của sao Việt đã chứng minh cho điều đó.

Khởi My

Trong buổi họp FC chiều 26/3 vừa qua, Khởi My bất ngờ tiết lộ về mối tình đầu của mình chính là nam ca sĩ Quang Vinh.

Nữ ca sĩ chia sẻ: 'Mối tình đầu của My là ngày xưa khi mà vào một ngày đẹp trời, My nhìn vào anh ấy thật xao xuyến, thật đắm đuối, anh ấy hát trên tivi hay quá. Anh ấy chính là ca sĩ Quang Vinh. Người con trai đầu tiên là Khởi My cảm thấy thích, muốn coi anh Vinh hát hoài luôn. Mỗi lần đi học về, canh có ca sĩ Quang Vinh là xỉu luôn á. Lên trên lớp mà có một tờ báo có hình anh Quang Vinh là ép vào cuốn tập'.

Khởi My tiết lộ mối tình đầu chính là sao Việt Quang Vinh.

Khởi My có cơ hội gặp Vinh lần đầu tiên trong cuộc thi 'Tiếng ca học đường'. Đến khi đã nổi tiếng, Khởi My có nhiều cơ hội tiếp xúc với mối tình đầu hơn. Tuy nhiên, cả hai chỉ coi nhau là nghiệp. Quang Vinh cũng ấn tượng với vẻ hồn nhiên, nghịch ngợm của giọng ca 'Vì sao'.

Hà My

Gần đây, ca sĩ Hà My được nhiều người quan tâm khi cô tham gia cuộc thi 'Tình Bolero hoan ca' và những câu chuyện riêng tư của cô được hé lộ. Trong đó đáng chú ý nhất là việc Hà My cho biết mối tình đầu của cô chính là danh hài Hoài Linh. Nữ ca sĩ cảm thấy chua xót khi nhiều người cho rằng cô cố tình công khai chuyện này để PR tên tuổi.

Hà My bị nhiều người cho rằng cố tình công khai mối tình đầu để PR tên tuổi.

Hà My bộc bạch: 'Nhiều người bảo chuyện tình của tôi đã lâu rồi sao tôi lại chia sẻ làm gì, chắc muốn đánh bóng tên tuổi. Thật lòng, tôi không cố tình tiết lộ anh Hoài Linh là mối tình đầu của mình. Lúc đó tôi còn là thí sinh của cuộc thi hát bolero. Chương trình có chủ đề về mối tình đầu. Tôi đã e dè vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng anh Hoài Linh nhưng đã kể thì phải kể thật. Tôi nói ra chuyện này có sự đồng ý của anh ấy. Tôi cũng không hề nhắc đến tên anh trong chương trình. Chính nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng (giám khảo) tiết lộ mối tình đầu của tôi là người đóng vai Sáu Bảnh - nhân vật quen thuộc do anh Hoài Linh thể hiện. Từ đó, mọi người đoán ra được người yêu trước đây của tôi là anh Linh'.

Tăng Thanh Hà

'Ngọc nữ màn ảnh Việt' quen Huy Khánh khi còn khá trẻ và sau đó cùng đóng chung phim 'Dốc tình'. Huy Khánh được cho rằng chính là mối tình đầu của Hà Tăng. Sau một thời gian gắn bó, chuyện tình của Tăng Thanh Hà và Huy Khánh đã rạn nứt. Hiện tại, Tăng Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và hai thiên thần nhỏ. Riêng Huy Khánh cũng có cuộc sống hạnh phúc bên Mạc Anh Thư.

Tăng Thanh Hà và Huy Khánh từng đóng chung phim 'Dốc tình'.

Thanh Thảo

Ít người biết mối tình đầu của Thanh Thảo chính là nhạc sĩ Đức Trí. Chuyện tình yêu của họ kéo dài 3 năm với nhiều kỉ niệm đẹp và sâu sắc. Tuy nhiên, mối tình này cũng chấm dứt khi mỗi người đều chọn con đường đi riêng cho mình. Thanh Thảo sau nhiều lận đận về chuyện tình duyên hiện cũng đang rất hạnh phúc bên bạn trai mới.

Trong thời gian yêu nhau, Thanh Thảo và nhạc sĩ Đức Trí đã có sự kết hợp rất ăn ý trong ca khúc gây sốt 'Có quên được đâu.

Trà Ngọc Hằng

Tiến Dũng chính là mối tình đầu của Trà Ngọc Hằng. Người đẹp thừa nhận cô yêu thành viên nhóm The Men khi còn nhỏ. Sau vài năm hẹn hò, cả hai chia tay vì bất đồng quan điểm. Người đẹp tiếc nuối vì từng kỳ vọng nhiều vào mối tình này.

Trà Ngọc Hằng vui vẻ khi 'chạm mặt' tình cũ Tiến Dũng.

Thủy Tiên

Nhạc sĩ Quốc Bảo là mối tình đầu của nữ ca sĩ 'Giấc mơ tuyết trắng'. Ngày mới lên Sài Gòn lập nghiệp. Thủy Tiên từng chia sẻ: 'Tôi với anh Bảo làm việc chung trong khoảng thời gian ngắn thì cả hai có tình yêu. Tôi bị… choáng trước người đàn ông như vậy! Có thể do anh ấy lớn tuổi, trải nghiệm nhiều nên rất hiểu tôi'. Quốc Bảo cũng là người giúp đỡ Thủy Tiên rất nhiều trong âm nhạc, đưa cô đến với những thành công liên tiếp. Nhưng sau nhiều năm, tình cảm của hai người cũng tan vỡ. Hiện tại Thủy Tiên đã có một gia đình hạnh phúc bên Công Vinh.

Quốc Bảo và Thủy Tiên từng có thời gian hẹn hò.

Đan Lê

Đạo diễn Khải Anh – diễn viên Đan Lê là mối tình đầu của nhau. Họ hẹn hò khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng cặp đôi cũng không để tiến tới hôn nhân một cách thuận lợi. Sau khi chia tay Khải An, Đan Lê kết hôn với Xuân Tùng nhưng sau đó lại tay. Cuối cùng, Đan Lê kết hôn lần hai với chính mối tình đầu của mình là Khải Anh. Hiện tại, MC thời tiết xinh đẹp đang có cuộc sống rất hạnh phúc chồng Khải An. Cả hai đã có được 2 cậu nhóc rất kháu khỉnh. Hiện tại, Đan Lê tạm gác lại sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Đan Lê đang sống rất hạnh phúc bên mối tình đầu.

Mỹ Linh

Người yêu đầu tiên của nam ca sĩ 'Trái tim bên lề' là Mỹ Linh. Khi Mỹ Linh vẫn còn là học sinh chuyên văn, nam ca sĩ chính là người đưa cô vào con đường ca hát. Cặp đôi trẻ gắn bó được 6 năm và tưởng như đi đến kết hôn thì chia tay.

Mỹ Linh và tình cũ Bằng Kiều cùng song ca trên sân khấu.

Hiện tại, cả hai đều đang sống rất hạnh phúc. Mỹ Linh kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân. Còn Bằng Kiều sau khi ly hôn Trizzie Phương Trinh, anh hẹn hò và sống chung với Dương Mỹ Linh.

Lam Trường

Mối tình đầu của anh Hai Lam Trường là một nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa. Anh quen và tình đầu yêu nhau từ năm 18 tuổi. Lúc đó, nam ca sĩ chưa có sự nghiệp nổi tiếng như bây giờ.

Lam Trường và mối tình đầu vẫn là bạn tốt của nhau sau khi chia tay.

Lam Trường và nữ ca sĩ chia tay khi cô đặt vấn đề cưới xin trong khi anh còn trẻ và chưa sẵn sàng cho chuyện này. Dù mối tình đầu không trọn vẹn sống anh Hải và tình đầu vẫn là những người bạn tốt của nhau.

Theo GĐVN