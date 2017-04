SNSD và NCT 127 nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Việt Nam khi biểu diễn trong đêm nhạc Đồng hành tại Hà Nội.

Đêm nhạc Đồng hành được tổ chức ngày 1/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có sự tham gia của SNSD, NCT 127, Leeteuk... Đây là sự kiện nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Nhiều giờ trước khi chương trình diễn ra, hàng trăm fan đã có mặt tại cổng trung tâm để chào đón các thần tượng đến từ Hàn Quốc. Đây là sự kiện miễn phí với khoảng 3.000 vé được phát ra cho các gia đình Việt - Hàn, sinh viên một số trường đại học và các fan Kpop...

SNSD biểu diễn năm ca khúc gồm You Think, Lion Heart, Into The New World, Party và Gee.

Trong đêm nhạc, SNSD biểu diễn năm ca khúc gồm You Think, Lion Heart, Into The New World, Party và Gee. Đây đều là những bài hát nổi tiếng của SNSD và được nhiều fan Việt yêu thích.

Trước đó, các cô gái chia thành hai top để đến Việt Nam. Yuri, Sooyoung và Sunny hạ cánh tại sân bay Nội Bài tối ngày 31/1, trong khi năm thành viên còn lại có mặt ở Hà Nội vào sáng ngày 1/4.

Theo thông báo ban đầu, SNSD sẽ tham gia sự kiện làm kim chi cùng 100 khán giả. Tuy nhiên, kế hoạch có sự thay đổi khi sự kiện này chỉ có sự góp mặt của Hari Won.

Nhóm nhạc NCT 127 biểu diễn năm ca khúc trong lần đầu đến Hà Nội.

Tham gia đêm nhạc Đồng hành còn có nhóm nhạc NCT 127 với những ca khúc như Fire Truck, Limitless… Nhóm ra mắt vào tháng 7/2016 và là một nhóm nhỏ thuộc dự án đa quốc gia NCT của SM.

Dù mới ra mắt nhưng nhóm sở hữu lượng fan lớn, trong đó có khán giả Việt Nam. Nhóm cũng dành thời gian để trò chuyện với fan trong lần đầu đến Hà Nội. Các chàng trai cho biết cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham gia sự kiện ý nghĩa và hứa sẽ trở lại Việt Nam nếu có cơ hội.

Leeteuk và Phí Linh làm MC của chương trình.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Leeteuk - trưởng nhóm Super Junior - và MC Phí Nguyễn Thùy Linh. Leeteuk cho biết khi trở lại Việt Nam sau năm năm, anh cảm thấy bất ngờ khi nhiều tòa nhà cao tầng đã mọc lên, khán giả Việt cũng ngày một xinh đẹp hơn.

Anh tò mò hỏi rằng: "Có phải vì các bạn yêu chúng tôi nên ngày càng xinh đẹp không" khiến fan không ngừng reo hò.

Hoàng Thùy Linh là đại diện duy nhất của Vpop tham gia sự kiện này. Nữ ca sĩ đảm nhận vai trò mở màn với ca khúc Bánh trôi nước. Hari Won cũng bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc. Cô giới thiệu một số nét văn hóa riêng biệt của Hàn Quốc.

Ngoài các tiết mục biểu diễn, đêm nhạc Đồng hành còn tiến hành trao một số quỹ học bổng cho con em các gia đình Việt - Hàn và thanh niên Việt có thành tích nổi bật. Người trao quỹ học bổng này chính là Sooyoung - thành viên nhóm SNSD.

Lan Phương