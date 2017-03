Các cô gái sẽ "cháy" cùng fan Việt với loạt hit đình đám trong sự nghiệp.

Chỉ còn ít giờ nữa chương trình Going Together Concert mừng quan hệ ngoại giao 25 năm Việt Nam - Hàn Quốc sẽ được diễn ra. Danh sách khách mời xứ Kim chi biểu diễn gồm có SNSD và NCT 127. Các cô gái nhà SM được chú ý hơn cả vì đây là lần đầu tiên phiên bản 8 thành viên đến Việt Nam trong một đêm nhạc đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên SNSD phiên bản 8 thành viên đến Việt Nam trong một đêm nhạc.

Cùng tìm hiểu xem họ sẽ mang tới những tiết mục nào dành tặng fan Việt ở lần tái ngộ này.

Ca khúc Quốc dân từ nhóm nhạc nữ hàng đầu này chắc chắn sẽ được vang lên tại Cung hữu nghị Quốc gia Hà Nội vào tối 1/4. Với những giai điệu quen thuộc dường như đã nằm lòng khán giả yêu Kpop cùng vũ đạo dễ thương, chắc chắn đây là tiết mục đáng nhớ nhất đêm này.

8 cô gái sẽ mang tới một sân khấu căng tràn năng lượng dành cho Gee.

Với ca khúc debut lại được hát đúng thời điểm kỷ niệm 10 năm ra mắt của các cô gái thì thực sự là một điều quá tuyệt vời. Fan Việt được dịp cùng hòa vào thanh âm tươi vui của ca khúc đã đưa SNSD lần đầu đến với khán giả.

Into The New World dù là bản sôi động…

Hay version ballad cũng chắc chắn khiến fan “mủi lòng”.

Ca khúc chủ đề cho album thứ 5 từ các cô gái sẽ được trình diễn vào tối nay (1/4). Bài hát đã mang về hàng loạt thành tích mới phải kể đến là cột mốc vượt hơn 100 chiếc cúp chiến thắng trong suốt những năm sự nghiệp. Vũ đạo “sư tử” ấn tượng chắc chắn sẽ khiến fan Việt thích mê khi tận mắt chứng kiến.

Lion Heart

Thêm một không khí sôi động từ Party sẽ được mang tới đêm nhạc đặc biệt này. Hẳn sân khấu dành cho bản hit trở lại đầu tiên với đội hình 8 người sẽ sặc sỡ sắc màu như chính ca từ của bài hát.

Party

Một ca khúc chủ đề khác cho album thứ 5 cũng được SNSD lựa chọn biểu diễn dành cho fan Việt. You Think được cho là hiện đại với giai điệu “gây nghiện” ngay từ lần đầu thưởng thức sẽ là món quà đặc biệt bạn không thể bỏ qua từ “gà đẻ trứng vàng” nhà SM.

You Think

Tuấn Hà