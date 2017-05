Buổi công chiếu đầu tiên trên thế giới của phần năm “Cướp biển Caribbean” diễn ra tại Thượng Hải chứng kiến sự hâm mộ nồng nhiệt mà quốc gia tỷ dân dành cho tài tử Jack Sparrow.

Hồi giữa tuần, hãng Disney lựa chọn công viên Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc làm nơi tổ chức buổi công chiếu đầu tiên trên toàn cầu dành cho bom tấn Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge. Linh hồn của loạt phim, Johnny Depp, có mặt trên thảm đỏ và lập tức khiến đám đông vỡ òa.

Tuy Johnny Depp cùng dàn sao phải tới cuối giờ chiều mới xuất hiện, hàng nghìn người hâm mộ đã chờ đợi họ suốt từ 8 giờ sáng dưới cái nóng 35 độ C. Một số fan cuồng nhiệt kỳ công hóa trang thành thuyền trưởng Jack Sparrow, với mong muốn gây được sự chú ý và có thể xin chữ ký hoặc chụp ảnh chung cùng thần tượng.

Johnny Depp rất muốn ký tặng cho tất cả fan của mình trên thảm đỏ. Song, vì thời gian không cho phép, người hộ tống của tài tử đã bắt anh phải mau chóng di chuyển.

Sau 10 năm, Orlando Bloom mới trở lại thương hiệu Cướp biển Caribbean, tuy đất diễn của anh ở tập phim mới rất hạn chế, anh vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động quảng bá cho tác phẩm. Tài tử trông cũng rất phong độ dù năm nay đã 40 tuổi.

Orlando Bloom dành nhiều thời gian hơn cho fan trên thảm đỏ, thay vì trả lời các câu hỏi phỏng vấn của giới báo chí.

Brenton Thwaites được coi là “người kế nhiệm” Orlando Bloom ở tập phim mới khi anh vào vai Henry Turner, tức con trai của Will Turner (Orlando Bloom) và Elizabeth Swann (Keira Knightley) Ngôi sao trẻ hài hước chia sẻ rằng khi đứng cạnh Bloom, anh sợ rằng sẽ có người không rõ ai sắm vai cha, ai sắm vai con trên màn ảnh.

Cùng Jack Sparrow, thuyền trưởng Barbossa là nhân vật hiếm hoi xuất hiện trong cả bốn tập phim Cướp biển Caribbean trước đây. Người thủ vai nhân vật, Geoffrey Rush, rất hào hứng với Salazar’s Revenge và ông hy vọng giành được thêm tình cảm từ khán giả qua bom tấn.

Gây tò mò nhất trong dàn sao Salazar’s Revenge là Javier Bardem. Tài tử người Tây Ban Nha sắm vai thuyền trưởng Salazar, kẻ mang món nợ máu với Jack Sparrow và quyết tâm tiêu diệt toàn bộ cướp biển ngoài đại dương trong phim. Ông xã của Penélope Cruz cho biết anh rất ưng ý với tạo hình của Salazar, và đây là một vai diễn phản diện đáng nhớ nữa trong sự nghiệp sau No Country for Old Men (2007) và Skyfall (2012).

Đứng sau toàn bộ thương hiệu Cướp biển Caribbean là nhà sản xuất lừng danh Jerry Bruckheimer. Ông tiết lộ mình từng nhiều lần đến Việt Nam để nghỉ ngơi hoặc khảo sát địa hình, và rất muốn được đưa một dự án bom tấn nào đó tới thực hiện ở quốc gia Đông Nam Á.

Trên thực tế, sau Pirates of the Caribbean: On Strangers Tides (2011), Johnny Depp liên tiếp vấp phải thất bại tại phòng vé. Do đó, giống như người hâm mộ, anh rất chờ đợi Salazar’s Revenge nhằm cứu vãn sự nghiệp hiện tại của bản thân.

Theo hãng Disney, bom tấn Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge có kinh phí lên tới 320 triệu USD và đây là một trong những tác phẩm điện ảnh đắt đỏ nhất mọi thời đại.

Ê-kíp thực hiện Salazar’s Revenge mong muốn khán giả tại Thượng Hải cũng như trên toàn thế giới sau này ngồi nán lại đến sau credits để tận hưởng món quà mà họ muốn dành tặng. Song, đoàn làm phim đồng thời cho biết họ cần chờ phản ứng của khán giả dành cho phần năm trước khi thực sự bắt tay làm tập tiếp theo.

Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge khởi chiếu tại Việt Nam từ 26/5 dưới tựa đề Salazar báo thù.

Ngọc Quang (từ Thượng Hải, Trung Quốc)