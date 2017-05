Lan Ngọc sẽ là nữ chính thay thế Angela Phương Trinh trong phim "She was pretty" phiên bản Việt.

Video tiết lộ dàn diễn viên của "She was pretty" phiên bản Việt

Thời gian qua, dự án phiên bản Việt của bộ phim truyền hình Hàn Quốc She was pretty khi vừa khởi động đã tạo nhiều chú ý. Bộ phim được Việt hóa với tên tiếng Việt là Mối tình đầu của tôi do bộ đôi đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân thực hiện, Đặc biệt, sự xuất hiện của Angela Phương Trinh ngay từ những ngày đầu khởi động dự án càng làm tăng thêm sức hút.

Angela Phương Trinh từng cùng đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân sang Hàn để tìm hiểu về bộ phim

Angela Phương Trinh từng được giới thiệu sẽ là nữ chính đầu tiên của phim và cùng với đạo diễn đi tìm kiếm những diễn viên chính còn lại. Thậm chí, Angela Phương Trinh còn có chuyến đi Hàn Quốc cùng với Nam Cito và Bảo Nhân để gặp gỡ nhà sản xuất phiên bản gốc của bộ phim và tìm hiểu rõ hơn về nhân vật của mình.

Tuy nhiên, sau gần 3 tháng chuẩn bị, điều khán giả rất bất ngờ là Angela Phương Trinh bất ngờ rút lui khỏi bộ phim này và dàn diễn viên vừa được công bố với sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng như Lan Ngọc, Chi Pu, B Trần và Bình An.

Dàn diễn viên chính được công bố vắng bóng Angela Phương Trinh

Trong đó, nhiều người cho rằng nhà sản xuất đã lựa chọn Lan Ngọc để thay thế Angela Phương Trinh một cách vội vã. Trước đó, nhà sản xuất và đạo diễn từng khẳng định các vai diễn trong bộ phim đều được casting dù là diễn viên nổi tiếng hay không nổi tiếng.

Trong khi Lan Ngọc đang bận rộn với một bộ phim khác, nhiều người cho rằng cô không hề đi casting như ekip phim từng tuyên bố lúc đầu. Lan Ngọc được chọn bất ngờ để lắp chỗ trống của Angela Phương Trinh.

Mới đây, nhà sản xuất đã tung một video hậu trường quá trình tuyển chọn diễn viên của mình. Trong đó, những gương mặt quen thuộc như Hữu Vi, Đăng Khánh, Trường Thịnh... cũng từng thử vai chung với Lan Ngọc.

Lan Ngọc được chọn vào vai An Chi (Kim Hye Jin trong bản Hàn Quốc). Lý giải sự lựa chọn Lan Ngọc cho vai diễn nặng kí này, đạo diễn Bảo Nhân cho hay: “Vai An Chi cần phải là một diễn viên có nguồn năng lượng ổn định và khả năng diễn xuất. Qua tiếp xúc, tôi thấy Lan Ngọc ở ngoài đời cũng là một cô nàng “tăng động”, chấp nhận làm xấu mình. Đó là lý do tôi và ekip quyết định chọn Lan Ngọc cho vai diễn này.”

Lan Ngọc vào vai nữ chính trong "Mối tình đầu của tôi"

Về việc Angela Phương Trinh rút khỏi dự án này, đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân cho biết, sau khi casting, nhà sản xuất và hai đạo diễn đã chọn được vai diễn phù hợp với Phương Trinh. Tuy nhiên, phía Phương Trinh có những yêu cầu riêng cho vai diễn của mình nhưng nhà sản xuất và đạo diễn cũng có những nguyên tắc để đảm bảo lợi ích của tập thể, bộ phim phải được đặt lên trên hết. Bên cạnh đó, nhà sản xuất phải đảm bảo thực hiện đúng ràng buộc về mặt format so với bản gốc của Hàn Quốc. Do vậy, hai phía không tìm được tiếng nói chung sau nhiều lần làm việc.

"Theo nguyện vọng của Phương Trinh, nhà sản xuất và hai đạo diễn Bảo Nhân - Namcito đồng ý để cô rút khỏi dự án để tránh mất thêm thời gian cho cả hai bên và ảnh hưởng đến tiến độ của bộ phim khi thời gian quay đã cận kề. Hiện, nhà sản xuất cũng đã chọn đủ diễn viên phù hợp để chuẩn bị bấm máy vào ngày 1/6 tới." - đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Khác với bản gốc Hàn Quốc, phiên bản Việt hóa có tên gọi là Mối tình đầu của tôi xoay quanh câu chuyện về tình bạn, tình yêu và công việc của bốn nhân vật chính là An Chi, Hạ Linh, Nam Phong và Minh Huy.

Chi Pu vào vai Hạ Linh - môt cô gái thành đạt, sang chảnh với gout thời trang nổi bật.

Ngoài Lan Ngọc, Chi Pu sẽ vào vai cô nàng Hạ Linh (Min Hari), Bình An vào vai Nam Phong (Phó tổng biên tập Ji Sung Joon), B Trần vào vai Minh Huy (Phóng viên Kim).

Mối tình đầu của tôi sẽ được bấm máy vào ngày 1.6 sắp tới đây và ekip sẽ có 2 tháng rong ruổi khắp những bối cảnh đẹp như Sài Gòn, Đà Lạt, Mũi Né… và sẽ chính thức lên sóng vào tháng 9.2017.