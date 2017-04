Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Lưu Diệc Phi có thể sẽ sớm kết hôn với Song Seung Heon.

Tin Lưu Diệc Phi bị đồn mang thai đang gây sốt cộng đồng mạng Hàn. Truyền thông xứ sở Kim chi đồng loạt đưa thông tin về điều này dù chưa được xác thực.

Lưu Diệc Phi bị đồn mang thai với Song Seung Heon

Lưu Diệc Phi được cho là đang mang bầu với tài tử Hàn Quốc Song Seung Heon và cả hai dự định sắp kết hôn. Theo trang Herald, “thần tiên tỉ tỉ” của showbiz Hoa ngữ trong năm 2017 không mặc quần bò, vòng hai có dấu hiệu to bất thường. Nhiều khả năng nữ diễn viên đang giấu bụng bầu. Chính vì vậy khả năng kết hôn giữa cô và bạn trai Song Seung Heon có nhiều yếu tố khả thi trong tương lai gần.

Trong chương trình Heard it through the grapevine của kênh ChanelA phát sóng ngày 10.4 tại Hàn cũng đề cập đến tin đồn mang bầu và kết hôn của Lưu Diệc Phi.

Cả hai chụp ảnh cho tạp chí cưới vào năm 2015

Phóng viên của chương trình cho hay: “Có tin đồn cả hai ngôi sao đã định ngày hôn lễ. Tháng 10.2015, Song Seung Heon cùng Lưu Diệc Phi và mẹ cô đi du lịch tại Trung Quốc rất thoải mái”.

Song Seung Heon đã mời bạn gái và mẹ bạn gái tới Hàn Quốc. Sau đó cả ba người cùng du lịch tại một resort cao cấp ở Biển Nam (Namhae) tại Hàn. Đây cũng là địa điểm vợ chồng Bae Yong Joon và Park Soo Jin từng đi tuần trăng mật.

Phóng viên kênh ChanelA của Hàn cho biết thêm, có được nguồn tin cho hay Lưu Diệc Phi có thai. Một số phương tiện truyền thông Hồng Kông còn đề cập một vài minh chứng về điều này như việc vòng hai của nữ diễn viên to lên, gương mặt mập hơn và gần như chỉ dám mặc váy thay vì quần.

Cặp đôi ngôi sao Hoa - Hàn nhận được nhiều lời chúc phúc

Bên cạnh đó Lưu Diệc Phi cũng bị truyền thông Hàn nhắc lại scandal về tin đồn gây bất hòa giữa Lê Minh và bạn gái anh. Thời điểm năm 2012, nữ diễn viên bị đồn là người thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân của thiên vương Hồng Kông. Khi đó, Lưu Diệc Phi đã rất tức giận.

Trước tin đồn Lưu Diệc Phi và Song Seung Heon sắp kết hôn, các fan liên tiếp gửi lời chúc phúc. Song một số ý kiến cho rằng tin đồn Lưu Diệc Phi mang thai chưa đáng tin cậy. Đại diện của hai ngôi sao vẫn chưa lên tiếng.