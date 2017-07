Các cổ động viên Manchester United đã cảnh báo Javier Hernandez "không được" ghi bàn tại Old Trafford trong trận ra mắt West Ham vào ngày khai mạc Premier League mùa giải 2017/18.

Javier Hernandez gia nhập West Ham

Ngày hôm qua, "The Hammers" đã công bố bản hợp đồng 3 năm với cựu tiền đạo M.U Javier Hernandez trị giá 16 triệu bảng từ Bayer Leverkusen. Đây là tân binh thứ 4 mà HLV Slaven Bilic mang về West Ham trong mùa hè này sau cặp sao thất sủng của Man City là Pablo Zabaleta và Joe Hart cùng tiền đạo Marko Arnautovic từ Stoke City.

Phát biểu trong buổi ký hợp đồng với West Ham, Chicharito cho biết: "Đây không phải là một quyết định khó khăn. West Ham là một câu lạc bộ có bề dày lịch sử và rất giàu tham vọng - bạn có thể thấy mùa hè này đội bóng đã ký hợp đồng với những cầu thủ chất lượng và CLB đang hướng đến mùa giải thành công. "

"Tôi đã có 3 năm tuyệt vời chơi ở Tây Ban Nha và Đức, nhưng Premier League thực sự là một giải đấu hàng đầu và tôi rất vui khi được trở lại đây.

"Tôi đang rất háo hức cho mùa giải mới và giúp đội bóng đạt được tất cả những mục tiêu của mình. "

Javier Hernandez sẽ đối đầu MU trong trận khai màn Premier League mùa 2017/18

Chicharito từng ghi được 59 bàn trong 6 mùa khoác áo Quỷ Đỏ, và nếu không có sự cố nào xảy ra, anh sẽ cùng đoàn quân của HLV Slaven Bilic trở lại Old Trafford để đối đầu với đội bóng cũ Man United trong ngày khai màn Premier League mùa 2017/18.

Javier Hernandez luôn được các fan hâm mộ MU yêu mến và chuyến trở về Old Trafford dự kiến vào ngày 13 tháng 8 tới sẽ mang nhiều cảm xúc đặc biệt với tiền đạo 29 tuổi người Mexico này. Trong khi đó, CĐV Quỷ đỏ đang lo ngại "Chicharito" sẽ ghi bàn và mang về điểm số cho đội bóng mới West Ham.

Mr Mistry @aakashmistry: "Hernandez với giá 16 triệu bảng? Một vụ đánh cắp tuyệt vời! Chỉ cần anh không đi ghi bàn trong trận ra mắt tại West Ham #WHUFC #MUFC"

Jake Gallagher ✔ @MatchoftheDave: "Tôi yêu Javi Hernández. Nhưng nếu anh ấy dám ghi bàn mang về chiến thắng cho West Ham tại Old Trafford trong ngày khai mạc, anh ấy sẽ chết với tôi. "

Connor Eccott @ CJEccott: "Trận đầu tiên của Hernandez cho West Ham là trận đối đầu với United tại Old Trafford. Anh ấy sẽ ghi bàn, tôi có thể cảm nhận nó. #mufc #whufc "

Libo The Lobster @ghalibgee: "Chúc Chicharito những điều may mắn nhất trong kế hoạch mới của mình. Hy vọng anh không ghi bàn trong cuộc đối đầu với chúng tôi. Anh sẽ luôn được yêu mến tại Old Trafford. #GGMU "

Scott Manton @ScottManton: "Đoán trước Hernandez sẽ ghi bàn thắng ở Old Trafford trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, nhưng MU giành chiến thắng. #MUFC "

Juzer Nadri @JuzerN: "Chờ đợi Chicharito đối đầu #mufc trong ngày khai mạc"

Scott Osborne @ ScottyOs5: "Chicharito sẽ thi đấu cho West Ham, trong đó có 4 trận đối đầu MU tại Old Trafford. Hy vọng anh sẽ không ghi bàn"...

Minh Anh