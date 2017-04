Facebook đang thực hiện các thay đổi kỹ thuật nhằm giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của mình: tài khoản giả mạo.

Facebook đang thực hiện các thay đổi kỹ thuật nhằm giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của mình: tài khoản giả mạo.

Theo Engadget, trong một bài blog mới được đăng tải cách đây ít ngày, Facebook cho biết hãng đang thực hiện một số cải tiến giúp phát hiện những tài khoản giả mạo một cách nhanh chóng và hiệu quả, thậm chí đối với những tài khoản trông giống như thật. Được biết, hệ thống mới của Facebook có thể phát hiện các tài khoản giả dựa trên việc đăng tải cùng một nội dung hoặc sự thay đổi đột biến trong các hoạt động gửi tin nhắn mà không cần đánh giá các nội dung mà trang đó đăng tải.

Facebook cho rằng việc loại bỏ tài khoản giả có thể giúp giảm bớt tình trạng chia sẻ tin tức giả, vì chúng hầu hết đều dẫn đến các trang web không đáng tin cậy. Đây cũng là động thái tiếp theo sau khi mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết sẽ tiến hành đánh dấu các trang web không đáng tin cậy dựa trên báo cáo từ người dùng hồi tháng trước.

Ngoài việc hạn chế tin tức giả, việc này còn giúp ngăn chặn các công ty, doanh nghiệp mạo danh, lừa đảo để lấy tiền, thông tin từ người dùng hoặc "mua like" câu khách. Các trang giả mạo đều có thể dùng các công cụ mua like để nhận được nhiều lượt like, chia sẻ cho bài viết của mình. Lượng like càng lớn càng khó bị phát hiện vì Facebook sẽ nhầm tưởng rằng đó là một trang "chính chủ".

Nếu bạn tự hỏi thuật toán mới của Facebook có hiệu quả chưa, xin trả lời rằng có 30 ngàn tài khoản giả đã bị Facebook phát hiện tại Pháp. Tất nhiên, trên tổng số 1,89 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng thì Facebook vẫn phải cố gắng hơn rất nhiều để chấm dứt tình trạng tài khoản giả trên mạng xã hội của mình.

Phúc Thịnh