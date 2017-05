Theo Stuff, Facebook vừa gặp sự cố gián đoạn dịch vụ trên toàn cầu, không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, mạng xã hội đã “sống lại”.

Bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng từ sự cố sập mạng của Facebook

Facebook vừa bị sập nhưng không rõ lý do hay bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Theo Stuff, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã hồi phục sau khi gặp sự cố gián đoạn dịch vụ trên toàn thế giới. Thời gian gặp trục trặc vào sáng 9/5 (theo giờ Việt Nam), trong khoảng 30 phút. Dù vậy, người dùng tại New Zealand và một số khu vực khác vẫn gặp vấn đề với việc tải trang.

Bản đồ trên downdetector.com cho thấy các khu vực Facebook bị sập gồm có New Zealand, Australia, vài khu vực thuộc Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Khi cố truy cập dịch vụ, họ nhìn thấy cảnh báo “something went wrong” và lời cam kết “We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”.

Hashtag #facebookdown và #facebookisdown cũng thu hút sự chú ý trên Twitter trong khoảng 10 phút của sự cố.

Đến tháng 3/2017, Facebook có 1,94 tỷ người dùng hàng tháng và mỗi ngày có 1,28 tỷ lượt người dùng hoạt động.

Facebook chưa bình luận hay đưa ra thông báo chính thức về sự cố.

Du Lam (Theo Stuff)