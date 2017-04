Nhóm nữ đình đám của Kpop vừa có mặt ở sân bay, lên đường tới Hà Nội, Việt Nam mới đây.

Sáng 8/4, 4 thành viên nhóm EXID tới sân bay quốc tế Incheon, đáp chuyến bay tới Việt Nam dự sự kiện Những ngày Hàn Quốc, tại Hà Nội 2017 (Korea Days 2017). Đêm nhạc này diễn ra ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội vào tối nay. Sự kiện còn quy tụ các nhóm nhạc Hàn khác là Snuper, Fantastik, Jump và khán giả vào cửa tự do.

EXID ở sân bay Incheon, chuẩn bị sang Việt Nam. Ảnh: Twitter.

Như mọi khi, EXID phục trang khá sành điệu. Nổi bật nhất là Hyelin với mái tóc xanh khói, kính mắt sành điệu, áo sơ mi họa tiết nhí. Thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm Jeonghwa với mái tóc nổi bật, cô diện đồ da cá tính và năng động.

Trong khi đó, LE đảm nhận vai trò rapper diện phong cách menswear với áo blazer kết hợp quần thể thao. Còn Hot girl của nhóm Hani cũng diện trang phục hiện đại, mạnh mẽ với blazer dáng dài và quần jeans. Cô có phần kém nổi bật so với những trang phục ra sân bay trước đây.

Nhóm chuẩn bị làm thủ tục vào phòng chờ. Ảnh: EXIDvn .

EXID đến Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 6/2015, sau đó các cô gái quay trở lại vào tháng 12/2016 và tháng 3 vừa qua.

Sau khi biểu diễn ở Việt Nam, EXID sẽ phát hành mini album thứ ba Eclipse vào ngày 10/4, ca khúc chủ đề được chọn là Night Rather Than Day. Trong dự án này, EXID vắng mặt trưởng nhóm Solji vì lý do sức khỏe. Hồi đầu năm, EXID vừa có chuyến lưu diễn ở Mexico.

Cận cảnh 4 thành viên EXID ở sân bay. Ảnh: EXIDvn.