CBNV EVNNPC hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất theo chỉ đạo Thủ tướng

Ngày 10 và 11-5 tại Quảng Ninh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức mit-ting, đạp xe và tọa đàm với người lao động về sức khỏe, tâm lý trong lao động sản xuất nhằm hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất theo chỉ đạo Thủ tướng.

Một bộ phận lao động còn làm tắt, làm ẩu

Với phương châm “Người lao động là tài sản quý giá nhất”; bên cạnh việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được EVNNPC đặt lên hàng đầu. Theo đó, người lao động được huấn luyện đào tạo đầy đủ trước khi làm việc và định kỳ theo quy định, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tạo mọi điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, được quan tâm chăm sóc sức khỏe và tâm lý lao động.

Ông Dư Cao Minh, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, thực tế điều kiện làm việc của ngành điện khá vất vả và còn nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực tế cho thấy, một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động đôi khi chưa nâng cao ý thức trong việc tuân thủ nghiêm túc các quy trình quy phạm lao động, còn tình trạng làm tắt, làm ẩu, chưa coi trọng việc tập huấn, trau dồi kiến thức; Một số lãnh đạo đơn vị còn buông lỏng, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra kiểm soát an toàn lao động… là những nguy cơ và nguyên nhân có thể gây nên tai nạn lao động.

Năm 2017, EVNNPC thực hiện chủ đề “Phòng ngừa tai nạn lao động, nói không với tai nạn lao động”; trong việc thực hiện nghiêm công tác an toàn, các đơn vị trong toàn EVNNPC tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động có hiệu quả, đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa mang tính dài hạn, quản lý an toàn vệ sinh lao động một cách khoa học.

Chủ động hạn chế tai nạn lao động

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 của Chính phủ, trong tháng 5-2017, EVNNPC đã xây dựng chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và tổ chức triển khai thực hiện trong các đơn vị thành viên. Cụ thể: Xây dựng mục tiêu phương hướng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm, kế hoạch triển khai công tác an toàn theo từng quý trong năm; tham gia khóa học đào tạo kiến thức cơ bản đánh giá rủi ro các công trình do Bộ Công thương tổ chức; Xây dựng đề cương chi tiết kiểm tra công tác quản lý ATVSLĐ và kỹ thuật an toàn tại các đơn vị; Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ 28.000 CBCNV toàn tổng công ty; tổ chức huấn luyện định kỳ cho 22.000 CBCNV người lao động, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường với tần xuất gấp hai lần quy định...

Các chuyên gia tâm lý chia sẻ về vai trò của tâm sinh lý đối với sức khỏe người lao động trong sản xuất

Bên cạnh đó, EVNNPC còn tổ chức tọa đàm trực tuyến trao đổi với các chuyên gia tâm lý về “vai trò của tâm sinh lý đối với sức khỏe người lao động trong sản xuất” tại 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Thông qua tọa đàm, đông đảo lực lượng CBCNV người lao động đã được tuyên truyền, tiếp thêm nhận thức về công tác ATVSLĐ trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Ông Dư Cao Minh chia sẻ, thực hiện công tác ATVSLĐ không chỉ là hoạt động hưởng ứng trong một ngày, một tháng mà là hoạt động thường xuyên liên tục của EVNNPC. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.