Vừa qua, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) và phát động tháng hành về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị, ông Tạ Quang Thắm - Trưởng ban An toàn EVN Hà Nội nêu rõ, Tổng công ty luôn đề cao và chú trọng công tác an toàn VSLĐ – PCCN trong hoạt động sản xuất kin doanh.

Năm 2016, Tổng công ty đã tổ chức huấn luyện an toàn điện cho 4.967 CBCNV; huấn luyện kỹ năng và phương pháp hoạt động cho 409 An toàn vệ sinh viên trong Tổng công ty; Tham gia tập huấn công tác ATVSLĐ cho các đối tượng là cán bộ an toàn của các đơn vị trong toàn Tổng công ty do Cục ATLĐ-Bộ Lao động TB & XH tổ chức với tổng số 46 người; Xây dựng kế hoạch trang bị dụng cụ kỹ thuật an toàn; Trang bị bảo hộ lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 7638 CBCNV trong toàn tổng công ty.

Tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các đơn vị và cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2016

Ngoài ra, EVN Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra về công tác ATVSLĐ – PCCN với 150 lượt, bên cạnh đó các đơn vị cũng tự kiểm tra trên 2700 lượt; Đồng thời, tiến hành đo kiểm tra môi trường lao động tại 1679 điểm cho toàn bộ các đơn vị trong Tổng công ty. Qua đó, hoàn thành tốt công tác xử lý vi phạm hành lang lưới điện, công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn...

Tại hội nghị, ông Phùng Lê Dũng – Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tháng ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017, chính thức phát động hưởng ứng tháng ATVSLĐ 2017 trong toàn Tổng công ty với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Với các mục tiêu cụ thể: Xây dựng EVN Hà Nội ngày càng “Xanh – Sạch – Đẹp” đảm bảo ATVSLĐ; Cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô; Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho; Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các đơn vị, cá nhân trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo EVN Hà Nội đã trao cờ thi đua và Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục An toàn lao động, cho các đơn vị và cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ - PCCN năm 2016.

Đỗ Đạt