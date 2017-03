Chiều 25/3 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome đã chính thức diễn ra tại thủ đô Rome của Italy.

Giáo hoàng Francis đã có cuộc gặp với 27 nhà lãnh đạo các nước EU nhân dịp họ đến Rome dự Hội nghị. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, 27 nhà lãnh đạo EU đã tham dự hội nghị và lễ kỷ niệm. Thủ tướng Anh Theresa May không có mặt tại sự kiện này vì cần chuẩn bị cho việc kích hoạt tiến trình Brexit (Anh rời EU), dự kiến vào ngày 29/3 tới.

Hội nghị thượng đỉnh EU lần này là nhằm kiểm điểm, đánh giá lại những thành tựu mà liên minh đã đạt được trong 60 năm qua. Hội nghị cũng tập trung thảo luận về nhiều vấn đề, đặc biệt là những thách thức mà châu Âu đang đối mặt, từ khủng hoảng người di cư, vấn đề khủng bố, nguy cơ làn sóng dân túy trỗi dậy cho đến khủng hoảng nợ công ở Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Hội nghị ra “Tuyên bố Rome” với trọng tâm kêu gọi sự thống nhất, đoàn kết trong EU và điểm quan trọng nhất là vạch đường hướng tương lai cho liên minh này.

Trong dự thảo tuyên bố chung dài 1,5 trang được công bố trước thềm sự kiện, các nhà lãnh đạo EU khẳng định quyết tâm làm cho liên minh này trở nên mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn thông qua sự thống nhất và đoàn kết. Các nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn về một liên minh an toàn, thịnh vượng và bền vững trong 10 năm tới, với ý chí và năng lực đóng vai trò then chốt trong thế giới toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo EU cam kết tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng giữa các nước EU, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cư, thắt chặt các đường biên giới bên ngoài, thúc đẩy thương mại toàn cầu để phát triển thị trường chung của khối, thúc đẩy việc làm và đổi mới.

Về công tác đảm bảo an ninh cho hội nghị, cảnh sát Italy đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Khoảng 3.000 cảnh sát được triển khai ở Rome để đảm bảo an ninh, đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố cũng như các hành động quá khích khác. Lực lượng an ninh Italy được tăng cường tối đa tại hai khu vực ở thủ đô. Khu vực thứ nhất được gọi là vùng xanh da trời, nơi các nhà lãnh đạo EU có thể di chuyển, đi lại an toàn. Khu vực thứ hai được gọi là vùng xanh lá cây, hay còn gọi là vùng đệm, với 18 điểm kiểm soát an ninh ra vào. An ninh tại các sân bay, nhà ga, bến xe buýt hay bến tàu cũng được thắt chặt.

Các đơn vị cảnh khuyển, chuyên gia về bom mìn, lính bắn tỉa, các đơn vị tuần tra trên không bằng máy bay lên thẳng và nhiều bộ phận an ninh khác cũng được huy động nhằm đảm bảo hội nghị diễn ra thành công và an toàn. Giới chức an ninh Italy dự kiến nhiều khả năng những phần tử cực đoan người nước ngoài sẽ trà trộn vào một cuộc biểu tình phản đối EU với số lượng ước tính khoảng 8.000 người được tổ chức ở Rome trong ngày 25/3. Các nguồn tin cho biết có nguy cơ những phần tử cực đoan từ Hy Lạp, Pháp và Đức có thể thâm nhập vào đoàn người biểu tình này.

TTXVN/Tin Tức