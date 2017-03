Là người nổi tiếng khó khăn trong việc chọn lựa kịch bản, tuy nhiên khi biết mình được đảm nhận vai nữ chính trong Người đẹp và quái vật, Emma Watson đã không hề do dự và lập tức nhận lời.

Trẻ đẹp, tài năng và thông minh, Emma Watson là một trong những nữ diễn viên thế hệ 9X thành công bậc nhất hiện nay trên màn ảnh Hollywood. Là người nổi tiếng khó khăn trong việc chọn lựa kịch bản, tuy nhiên khi biết mình được đảm nhận vai nữ chính trong Người đẹp và quái vật, cô phù thủy nhỏ của loạt phim Harry Porter đã không hề do dự và lập tức nhận lời. Cô nàng thậm chí còn viết lên facebook cá nhân rằng: “Tôi sẽ được nhảy theo ca khúc Be Our Guest và hát bài Something There. Trái tim cô bé 6 tuổi khi xem Người đẹp và quái vật năm xưa của tôi đã reo lên vì sung sướng”.

Ngoài niềm đam mê hết mình cho nhân vật Người đẹp Belle, Emma Watson còn có những yếu tố hết sức thuyết phục rằng mình chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn này.

Emma Watson, Hermione và Belle đều là những mọt sách chính hiệu

Theo nguyên tác cũ, Belle nổi bật với tính cách mê đọc sách và ham học hỏi những thứ mới. Hàng ngày cô nàng luôn đến tiệm sách trong ngôi làng để mượn sách, việc cứ chúi mũi vào những trang viết khiến Belle trở nên đặc biệt và kì lạ trong mắt dân làng. Khi đến sống ở nhà Beast, Belle đã vô cùng sung sướng khi khám phá ra thư viện đồ sộ của Quái vật. Đây cũng là nét tương đồng với Hermione, cô phù thủy nổi tiếng trong Harry Potter mà Emma đã từng tham gia trước đó.

Cô phù thủy Hermione đam mê sách trong Harry Potter

Và nàng Belle ham mê đọc sách mọi lúc, mọi nơi

Trên thực tế, Emma Watson cũng là một mọt sách chính hiệu, cô nàng thậm chí còn lập ra câu lạc bộ đọc sách vô cùng nổi tiếng mang tên Our Share Shelf, số thành viên tham gia câu lạc bộ đã lên đến 146.000 người. Gần đây người đẹp 9X còn phát động chiến dịch Book on the Underground - bí mật tặng những cuốn sách được giấu ở các ga tàu điện ngầm nhằm khiến khích mọi người đọc sách. Có lẽ vì thế mà cô nàng lại có “duyên” và cực kì thích hợp cho những vai nữ chính mê sách.

Với hành động đẹp này cô nàng đã đươc mệnh danh là “nàng tiên sách”

Emma Watson là biểu tượng mạnh mẽ của nữ quyền

Từ thời kì trước Tangled, những công chúa của Disney thường có xu hướng “chờ hoàng tử đến cứu” và Belle lại là trường hợp hoàn toàn ngược lại. Cô nàng thông minh, độc lập và vô cùng bản lĩnh, không mù quáng chạy theo tình yêu.

Hãy nhìn cách cô nàng từ chối Gaston - “bạch mã hoàng tử” của mọi cô gái (ít nhất là trong làng Villeneuve) mà xem. Trong khi bọn họ đều mơ mộng ở bên Gaston thì tâm trí của Belle luôn dành cho những cuốn sách, tri thức hơn là một gã thợ săn đẹp trai nhưng thô lỗ. Nhưng thay vào đó nàng lại cảm hóa Beast và hóa giải phép thuật cho tình yêu của đời mình.

Belle đã từ chối Gaston - “bạch mã hoàng tử” của mọi cô gái

Malala Yousafzai - nhà Nobel hòa bình từng rằng Emma Watson là nguồn cảm hứng về nữ quyền của mình, bài phát biểu về quyền bình đẳng của Emma tại cuộc họp ở Đại Hội Liên Hợp Quốc khiến nhiều người nể phục. Cô nàng còn từng đảm nhận chức vụ đại sứ nữ quyền của Liên Hợp Quốc và tham gia chiến dịch HeforShe nhằm đấu tranh và bảo vệ cho bình đẳng giới. Emma Watson cho biết Belle là một trong những công chúa Disney truyền cảm hứng về nữ quyền cho cô từ nhỏ.

Ca hát, nhảy múa Emma Watson đa tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Vì là phim của Disney nên Người đẹp và quái vật không thể thiếu những ca khúc nhạc phim tuyệt hay, những màn biểu diễn ấn tượng về dàn dựng. Tuy không thể vượt mặt được huyền thoại, nhưng những gì Emma Watson sẽ thể hiện được sự mới mẻ cho bản phim làm lại từ tác phẩm hoạt hình kinh điển.

Với màn hát ru trong bộ phim sử thi năm 2014 Noah, Emma Watson khẳng định cô có thể hát hò khá ổn. Những Bonjour, Something There mà Emma thể hiện sẽ là một làn gió mới, đủ làm hài lòng đại bộ phận khán giả.

Một phân đoạn khoe giọng hát của Emma.

Bên cạnh đó, khiêu vũ cũng là yếu tố không thể bỏ qua của Người đẹp và quái vật, còn nhớ điệu nhảy kinh điển giữa Belle và Beast trong phiên bản hoạt hình chứ? Điều này hoàn toàn không làm khó Emma, tài năng nhảy múa vô cùng ấn tượng của cô nàng đã được thể hiện cùng với Jimmy Fallon ở Late Night Show. Tại chương trình này, cô đã diễn lại cảnh nhảy ở vũ hội của Ezra Miller trong bộ phim The Perk of Being a Wallflower.

Và những điểm trùng khớp với Belle

Nếu Belle có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu sẫm mộng mơ luôn chú tâm vào những trang sách và một nụ cười ngọt ngào, mỗi lần nàng nhoẻn miệng cười thì cả thế giới phải ngoái nhìn thì Emma Watson cũng vậy, thậm chí, gương mặt của Emma còn có phần thông minh, quyến rũ hơn.

Bên cạnh đó mặc dù lớn lên ở Anh, Emma Watson thực ra được sinh ra ở Pháp điều này càng khiến cô có thêm điểm tương đồng với Belle (bối cảnh câu chuyện diễn ra ở Pháp).

Tạo hình nàng Belle cực kì lung linh và xinh đẹp trong phim

Người đẹp và quái vật là câu chuyệt xoay quanh Belle, một cô gái đam mê sách và siêng năng nhưng vô tình trở thành người “thế thân” để giải cứu cho cha khỏi lâu đài của một con quái vật xấu xí. Trong thời gian sống ở tòa lâu đài, Belle dần nhận ra rằng đằng sau hình dáng gớm ghiếc đó là một chàng hoàng tử với trái tim ấm áp không may phải gánh chịu lời nguyền. Bằng tình yêu và sự chân thành của mình, Belle đã giúp Beast phá giải lời nguyền và trở lại làm người.

Phim sẽ ra mắt khán giả toàn quốc kể từ ngày 17/03/2017.

Vân Ngọc