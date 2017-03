"Em cứ nghĩ anh Hoàng ra quán uống cà phê rồi gây gỗ với người ta nên chạy theo. Cũng tại em không theo kịp để ngăn anh ấy”, em của Hoàng kể.

Sáng 3/3, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đơn đang tạm giữ hình sự Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Thanh niên này là nghi phạm cướp 50 triệu đồng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) vào hôm qua.

Nghi phạm bị bắt sau 8 phút gây án

Với ý định cướp tiền để tiêu xài, Hoàng thủ sẵn dao inox cán gỗ dài 20 cm, rồi đến chi nhánh ngân hàng Vietinbank trên đường Ngô Quyền để quan sát.

Phát hiện trong phòng giao dịch có 3 nhân viên nữ và một bảo vệ ở phía ngoài, Hoàng ngang nhiên tiến vào. "Lúc đó, chúng tôi thấy thanh niên ấy không có biểu hiện gì nên tưởng là khách đến giao dịch", một nhân viên nhà băng kể.

Tiến lại bàn của một nhân viên, anh ta rút dao để trước mặt rồi quát tháo. "Hắn nói nếu muốn bảo toàn tính mạng, chúng tôi phải đưa cho hắn 50 triệu đồng", nhân viên ngân hàng kể lại.

Sợ bị hành hung, nhân viên vừa lấy 50 triệu đồng đưa cho kẻ cướp, vừa bí mật bấm chuông báo động. Lấy được tiền, Hoàng thản nhiên rời khỏi phòng giao dịch. Lúc này, nhân viên nhà băng tri hô, bảo vệ và người dân gần đó đuổi theo.

Nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Google Maps.

Khoảng 16h cùng ngày, nhóm Cảnh sát 113 đang tuần tra trên đường Ngô Quyền. "Nhận được tin báo có vụ cướp ngân hàng, tôi cùng đồng nghiệp lập tức tăng ga chạy đến. Thấy chúng tôi, bảo vệ chỉ tay về phía thanh niên rồi tri hô 'cướp, cướp'", trung úy Ngô Duy Nam (Cảnh sát 113, Công an quận Sơn Trà) nhớ lại.

Theo lời cảnh sát, mặc dù bị bảo vệ và người dân truy đuổi phía sau nhưng nghi phạm không hề run sợ. Anh ta vẫn ôm bọc tiền và đi bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Khi Hoàng đến ngã ba Lê Phụ Trần - Ngô Quyền, hai trung úy Nguyễn Ngọc Phương và Ngô Duy Nam (Công an quận Sơn Trà) đến nơi. "Đề phòng bất trắc, tôi rút súng, lên đạn áp sát kẻ tình nghi. Lúc này, anh ta ngước nhìn về phía tôi rồi đưa bọc tiền ra", trung úy Phương kể.

Có mặt tại hiện trường, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, cho biết Hoàng thực hiện vụ cướp một mình, không có đồng phạm. "Chỉ sau 8 phút gây án, Hoàng đã bị tóm gọn. Qua xác minh, anh ta phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự", thượng tá Mẫn thông tin.

Nghi phạm có dấu hiệu loạn thần

Hôm qua, nghe tin Hoàng bị bắt, người thân của thanh niên này đã đến trụ sở Công an phường An Hải Bắc. Họ trình ra một số giấy tờ cho thấy Hoàng từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, ra viện ngày 9/1. Trên giấy tờ ghi cậu ta bị rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy.

Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tuy nhiên, theo trung úy Phương hiện chưa thể khẳng định anh ta có bị loạn thần hay không, còn chờ kết luận của cơ quan chuyên môn. "Động cơ, mục đích gây án của thanh niên này cũng chưa thể xác định được", trung úy Phương nói.

Qua tìm hiểu, Hoàng là anh cả trong một gia đình có 4 anh chị em. Theo lời người thân, Hoàng học hết lớp 12 rồi đi làm. Cách đây mấy tháng, Hoàng theo nhóm bạn xấu hút ma túy loại cỏ Mỹ.

“Về sau gia đình mới biết là anh Hoàng hút cỏ Mỹ. Khoảng 2 tháng trở lại đây, hình như chất kích thích ấy ảnh hưởng nặng nên anh ấy hay quậy phá. Không ít lần anh Hoàng cầm dao đi gây gỗ với hàng xóm…”, một người thân của Hoàng cho biết.

Cũng theo lời của người thân thanh niên này, chiều hôm trước khi gây án, Hoàng đã sử dụng cỏ Mỹ. Lúc ấy, trong nhà chỉ có Hoàng và em trai kế tuổi. “Anh Hoàng xuống bếp tìm con dao, miệng cứ nói lảm nhảm 'đi tìm tiền’. Em sợ quá! Trong tay anh ấy lại cầm dao nên em chỉ còn cách chạy theo sau…”, người em kể lại.

"Lúc đó em bủn rủn tay chân. Chạy tới thì thấy đúng là anh trai mình đã gây chuyện tày đình", em trai của Hoàng kể. Trong hình, Hoàng đang ghi lời khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Khi Hoàng cầm dao rời khỏi nhà, cậu em đi theo nhưng bị mất dấu vết sau đó. Khoảng 16h, khi em đang loay hoay tìm anh thì nghe tiếng hô hoán phía đường Ngô Quyền (nơi xảy vụ việc – PV) có cướp ngân hàng.

"Lúc đó em bủn rủn tay chân. Chạy tới thì thấy đúng là anh trai mình đã gây chuyện tày đình. Em cứ nghĩ anh Hoàng ra quán uống cà phê rồi gây gỗ với người ta nên chạy theo. Cũng tại em không theo kịp để ngăn anh ấy nên mới xảy ra cơ sự”, em trai của Hoàng nói.

Ông Lê Văn Dũng, Tổ trưởng tổ 53, phường Nại Hiên Đông, cho biết do hút cỏ Mỹ nên gần đây Hoàng có những hành động khác thường. "Trước đây, Hoàng hiền lành, được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, gần đây cậu ta nhiều lần “phê” thuốc rồi leo lên cây ngồi hoặc cầm dao đứng giữa đường, khiến ai cũng sợ", ông Dũng kể.

Đoàn Nguyên