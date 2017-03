Cơ quan Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 14/3, giữa Đèo Văn Siêng (44 tuổi, ở bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ và Đèo Văn Thu (51 tuổi, anh trai Siêng) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong khi xảy ra xô xát, Siêng đã đâm anh Thu tử vong.

Đối tượng tại cơ quan công an (Nguồn ảnh VOV).

Thấy vậy, vợ nạn nhân Thu là Lìu Thị Thiu (49 tuổi) chạy vào can ngăn cũng bị Siêng đâm tử vong. Ngay sau khi đâm chết chị dâu và anh trai, Siêng đã cầm dao chạy trốn lên rừng. Ngay sau đó, người dân đã cấp báo chính quyền địa phương.

Không lâu sau, cơ quan Công an huyện Phong Thổ, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã đến hiện trường phối hợp với chính quyền xã Bản Lang và đồn Biên phòng Nậm Xe để truy bắt đối tượng, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự. Đến khoảng gần 00h ngày 14/3, Siêng đã bị lực lượng công an bắt giữ trên rừng.

Lãnh đạo UBND xã Bản Lang xác nhận vụ án mạng nghiêm trọng nói trên và cho biết, giữa hai anh em Siêng và Thu từ trước tới nay chưa có mâu thuẫn gì lớn. Vụ án xảy ra khiến bà con nhân dân và chính quyền địa phương vô cùng bất ngờ, xót xa.

Ở địa phương, Siêng chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện, không có biểu hiện bất thường gì về tâm lý.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Hải Ngọc