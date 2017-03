Có lẽ em phải quên đi quá khứ, một quá khứ ấm áp mà anh đã dành cho em trong 2 năm qua. Một tình yêu mà em đã ngỡ là không ai có thể có được nó.

Anh đến với em khi em đang cô đơn nhất. Anh luôn đã ở bên và quan tâm đến em, nhưng khi em khóc.Lúc đó, em nghĩ mình đã yêu anh. Nhưng anh ơi, phải chăng sự gặp gỡ của chúng ta là sắp đặt sai lầm của định mệnh, hay cũng có thể là sự trêu đùa của số phận, em cũng không biết nữa. Chỉ là, giờ đây em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, chẳng biết làm sao để kéo gần lại được. Mối quan hệ giữa chúng ta là một cái gì đó mập mờ, mơ hồ, mà đến em cũng chưa kịp đặt tên cho nó.

Em chưa bao giờ tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Bởi trái tim em vốn chai sạn từ quá lâu rồi. Thế nhưng, cảm giác khi gặp anh thật lạ. Em đã yêu ngay từ phút đầu tiên ấy. Chỉ có điều, em luôn thấy một điều gì đó cứ nhói đau khi em vô tình nghĩ tới anh. Chỉ là suy nghĩ bất chợt, nhưng cũng đủ làm em hoang mang, lo sợ và rối bời trong những suy tư. Và giờ, sau 2 năm, em lại luôn cảm thấy hụt hẵn và cảm thấy sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Em sợ sẽ đau thêm một lần nữa...Tại sao ông trời lại để em yêu anh. Để rồi bây giờ anh yêu cô ấy. Cô ấy lại yêu người khác, và cuối cùng người khác ấy lại thích em.

Từ lúc anh nói lời chia tay, em luôn thấy nhớ anh, mong gặp anh biết nhường nào. Câu hỏi em luôn tự hỏi mình tại sao mình chia tay, và em đã cố gắng phủ nhận điều đó. Nhưng đến khi em khẳng định được cảm xúc của mình thì anh cũng đã rời xa em.Và em nhận ra em đã ngộ nhận...Em xin lỗi, phải chăng vì chính em mà con tim của anh không trọn vẹn với em.Vì vậy em sẽ rời xa vì điều đó. Nhưng giờ sao em thấy nhớ anh vô cùng, mỗi khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của anh em hiểu rằng, em và anh đến đây đã hết duyên hết phận.

Anh à, em sẽ trả lại anh cả thế giới của riêng anh, vì đó không phải thế giới của đôi ta. Làm như vậy, em biết em sẽ lại rơi thật nhiều nước mắt. Nhưng, em vẫn phải rời xa khi trái tim em vẫn dành cho anh trọn vẹn.

Dù buồn đau em sẽ phải cố cho là do duyên số. Mặc dù cái duyên số đó là do em tự vẽ nên. Từ đây em sẽ tự bước, tự lau nước mắt cho mình. Xem như đôi ta có duyên không phận. Nhưng dù thế, em vẫn không thể ngừng yêu thương và ngừng quan tâm anh. Chắc sau này em sẽ khó có thể quên được anh để đi tiếp. Em biết em sẽ khó chấp nhận sự thật này bởi em đã trót yêu quá nồng nhiệt và say mê. Tình yêu nó là vậy.

Giờ này mình đã không còn ở bên nhau nữa. Nhưng em vẫn muốn anh biết rằng, trên cuộc đời này, có lúc em đã dành tất cả yêu thương và tình cảm cho anh. Đã có lúc em tôn thờ anh, và giờ đây chính em đã tự làm tổn thương mình. Nhưng đừng lo nữa anh à, em hứa sẽ xếp quá khứ tươi đẹp của mình vào một ngăn tủ riêng trong trái tim của em, khóa nó lại và chôn vùi nó vào nơi nào đó trên thế giới này. Thời gian sẽ trôi, em sẽ phải sống tiếp và hy vọng vào một ngày nào đó, sẽ có người khác không phải là anh sẽ giúp em tìm lại cảm giác được yêu như em đã từng yêu anh.

T.An