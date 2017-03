Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành.

CTCP ĐT phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông (Mã: ELC – HoSE) vừa ra thông báo kết quả đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty.

Theo đó, số cổ phiếu đã phát hành là 1 triệu đơn vị phân phối cho 65 người lao động được lựa chọn. Cổ phiếu được phát hành là cổ phiếu phổ thông và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch. Đợt phát hành lần này khiến cho vốn điều lệ của Elcom tăng thêm 10 tỷ đồng, lên mức 470,6 tỷ.

Elcom đã chính thức chốt việc thu tiền mua cổ phiếu vào ngày 21/03/2017, ngày giao dịch dự kiến sẽ diễn ra hôm 26/03 tới đây.

Năm 2016, Elcom đạt 1.301 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 80% so với năm 2015, tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, lên gấp đôi nên lợi nhuận gộp còn lại gần 281 tỷ đồng. Trừ các loại chi phí, cả năm Elcom báo lãi sau thuế 93,69 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2015 và vượt 9% so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Giá cổ phiếu ELC thời điểm hiện tại đang dao động quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu.