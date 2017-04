Phật nói năm trăm lần ngoái đầu, đổi lấy một lần lướt qua nhau…năm trăm lần kiếp trước đổi lấy một lần lướt qua nhau kiếp này…Tin liên quan

Trong cuộc đời quá dài và cũng quá đỗi ngắn này, có những cuộc gặp gỡ trở thành định mệnh, sau đó cũng là đi qua nhau, nhưng lại khiến cho con người ta nhớ về cả một đời. Đến sau cùng để lại cho tôi một nỗi buồn mang tên “tuổi trẻ”, thì cũng là duyên gặp nhau của đời này. Bởi vì dấu ấn để lại, là suốt cả một đời…

Có những người yêu nhau rất nhiều năm, và rồi kết cục vẫn là xa cách. Họ nói người kia đã thay đổi, họ nói không hợp nhau, họ nói rất nhiều, rất nhiều lý do…nhưng chẳng phải lý do lớn nhất chính là tình cảm của họ đã thay đổi hay sao? Năm tháng qua đi có thể thay đổi rất nhiều thứ về một người, nhưng thực ra thẳm sâu bên trong, chúng ta vẫn là ta của năm ấy…chỉ là tình cảm đã không còn như lúc đầu.

Vì thế nên chia xa…

Cái gọi là có duyên vô phận, cũng chỉ là gặp được một người, yêu hết lòng hết dạ, để rồi sau đó rời xa nhau. Như tôi gặp được người, biết rõ kết cục của mình nhưng vẫn lựa chọn ở bên người, để rồi khi tình yêu qua đi, dư âm để lại khiến cho trái tim đau đớn biết chừng nào. Vì sao? Vì sao biết rõ kết cục là đường chia hai lối con người ta vẫn lựa chọn ở bên nhau?

Thực ra trong lòng tôi vẫn luôn thầm hi vọng bằng tình cảm của mình rồi thời gian sẽ khiến cho người cảm động. Cũng có lẽ là thầm hi vọng một ngày nào đó người quay đầu, sẽ nhận ra tôi vẫn luôn ở đó chờ đợi. Nhưng đôi lúc hi vọng luôn đi kèm với vô vọng, khiến cho lòng con người ta thổn thức nhưng vẫn không kìm được mà mơ mộng xa vời.

Cũng bởi vì gặp được người, tôi biết đời này mình cũng chỉ có thể yêu một người nhiều đến thế. Không phải là sự rung động đầu đời, cũng không phải người khiến cho mình cảm động, cũng không phải là người đã yêu mình rất nhiều năm tháng…mà là gặp được người ở vào thời điểm đó, sự dũng cảm của tuổi trẻ, bao dung, điên rồ, thương, tình yêu chân thật nhất, tôi đều đã dành cho người hết.

Người đầu tiên khiến cho trái tim mình thật sự nhận thức tan vỡ, đó là tình yêu khiến cho con người ta nhớ một đời.. Bởi vì như con người ta thường nói, dù là tình cảm trước đó, hay là tình cảm sau này, cho dù chúng ta có gặp được ai đi chăng nữa, thì cũng sẽ nhớ mãi về tình yêu sâu nặng nhất. Sẽ không khỏi so sánh, sẽ không khỏi hoài niệm. Bởi vì mảnh vỡ trái tim ấy, chúng ta đã mất đi không bao giờ tìm lại được. Cũng như tuổi trẻ, cũng như năm tháng…

Thế nên gặp được rồi, yêu rồi, xa rồi, tôi cũng không hối hận…

Bởi vì tôi biết ở thời điểm ấy, nơi ấy, người đó, khi chúng ta nhìn nhau…cho dù có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi nhất định cũng sẽ yêu người….

