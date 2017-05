Người dân bắt đầu quay về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, kéo dài 4 ngày. Tại cửa ngõ phía Tây, nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như mọi năm, xe cộ di chuyển thuận tiện.

Theo lẽ thường thì giao thông ở cửa ngõ thành phố sẽ đông đúc, thậm chí xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, lúc 17 giờ ngày 2/5, lượng phương tiện trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Long An đến TP Hồ Chí Minh tuy có tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe như trong dịp này mọi năm trước.

Chị Võ Thị Phương Thảo (Long An) cho biết : “Đi từ nhà ở Tân An lên quận 7 thời gian mất khoảng tiếng rưỡi, lâu hơn ngày thương đôi chút vì hôm nay mọi người nghỉ lễ trở lại TP đông hơn khiến quốc lộ 1A đoạn cầu Bến Lức hướng về TP Hồ Chí Minh (Long An), phương tiện ùn ứ."

Cầu Tân An ( Long An) đoạn ngang quốc lộ 1A xe đông, di chuyển chậm

Còn anh Nguyễn Minh Trí (Tiền Giang): “Trời nắng quá nên tôi chờ đến hơn 3h chiều mới bắt đầu đi, cũng may chiều nay xe chỉ đông và kẹt tại khu vực ngã tư Long Kiêm (thị trấn Bến Lức), còn về gần TP Hồ Chí Minh lại không bị kẹt như mọi năm”.

Người dân từ các tỉnh đổ về thành phố. Cập nhật trên đoạn Quốc lộ 1A qua huyện Bến Lức ( tỉnh Long An)

Theo một CSGT có mặt tại đây cho biết, lượng phương tiện về TP Hồ Chí Minh hôm nay tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Lực lượng CSGT sẽ trực chốt và điều tiết để không xảy ra tình trang ùn ứ giao thông. Dự kiến khoảng 21h tối nay giao thông sẽ thông thoáng trở lại.

Tại trục đường Quốc lộ 1A hướng về ngã tư An Sương (TP Hồ Chí Minh), lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về tuy có đông nhưng không bị kẹt xe. Các phương tiện từ xe mô tô, gắn máy đến các loại xe ô tô đều có thể di chuyển nhanh qua tuyến đường này.

Di chuyển xa nên nhiều trẻ em mệt mỏi

Khu vực vòng xoay An Lạc, nơi được xem là cửa ngõ, nối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng thông thoáng, đường rộng. Các phương tiện di chuyển vào TP Hồ Chí Minh theo hướng đường Kinh Dương Vương, về bến xe miền Tây cũng thoải mái.

Nhiều gia đình mang quà quê lên thành phố

Bến xe miền Tây là nơi dễ xảy ra ùn tắc giao thông nhất nhưng lưu lượng phương tiện giao thông vẫn diễn ra bình thường. Xe cộ di chuyển thuận lợi, dễ dàng. Còn tại nhiều tuyến đường trong nội đô thành phố, dù xe đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như trước ngày nghỉ lễ.

18g tại đoạn qua huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, lượng xe khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc

Các tuyến đường có thể kể đến như: Kinh Dương Vương (Q. Bình Tân), Hồng Bàng (Q6), An Dương Vương (Q5), Nguyễn Văn Cừ (Q1), Dương Bá Trạc (Q8), Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát (Q7)…

Do nắng nóng nên nhiều người đã lên thành phố từ sáng sớm nên chiều nay không xảy ra tình trạng kẹt xe

Theo ông Nguyễn Minh Tiến – Trưởng phòng Điều hành bến xe Miền Tây, lượng khách đổ về TP Hồ Chí Minh sau dịp lễ năm nay cũng ngang năm trước. Tuy nhiên, nhờ vào công tác chuẩn bị tốt nên đã không xảy ra tình trạng ùn ứ khách như mọi năm. Các phương tiện vận chuyển khách từ các tỉnh miền Tây cập bến đều được tạo điều kiện nhanh nhất để quay vòng, đón khách.

Ông Tiến cho biết thêm: “Năm nay, khách tập trung trong bến rất đông. Nhưng việc tăng cường nhân sự có kinh nghiệm đã cho kết quả tốt. Cụ thể, toàn bộ cán bộ nhân viên của bến xe miền Tây đã tập trung giải quyết các tình huống như: ùn ứ, sắp xếp phương tiện, phân luồng và quản lý các hoạt động buôn bán trong khuôn viên bến xe… một cách trật tự.

Ngoài ra, Ban Giám đốc bến xe còn đề nghị Trung tâm Vận tải hành khách công cộng thành phố hỗ trợ, tăng cường thêm các chuyến xe buýt, hoạt động sớm hơn mọi ngày, để đón khách rời khỏi bến xe miền Tây nhanh chóng, không để khách chờ đợi quá lâu”.

Trong ngày 2/5, bến xe miền Tây sẽ đón khoảng 42.000 lượt khách từ các tỉnh đổ về. Trước đó một ngày, bến xe này đã “chốt sổ” với 38.000 lượt khách. Dự kiến ngày 3/5, bến xe miền Tây cũng đón khoảng 34.000 lượt khách…