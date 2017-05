Bước đầu C50 xác định số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web này hơn 1.200 tỉ đồng.

Cơ quan công an đang kiểm tra dữ liệu đường dây đánh bạc và bà Khéo (ảnh nhỏ)

Ngày 4.5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, cho biết đơn vị này phối hợp Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc và nhà ở của bà Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê tỉnh An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asianlivetech, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng.

Liên quan đến vụ việc này, C50 cũng bắt khẩn cấp Trương Văn Diệu (46 tuổi), Nguyễn Văn Sang (27 tuổi, cùng quê An Giang), Vũ Văn Trâm (44 tuổi, quê Thái Bình). Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm nói trên tại TP.HCM, An Giang, TP.Hà Nội, C50 thu giữ 1 server, 6 máy tính, 10 điện thoại, 2 két sắt... và rất nhiều giấy tờ, thẻ ATM liên quan đến hoạt động điều hành đánh bạc qua mạng. Bên cạnh đó, C50 đã triệu tập 4 người liên quan. Bước đầu C50 xác định số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web này hơn 1.200 tỉ đồng.

Theo điều tra từ cơ quan công an, trang web www.ibet789.com có máy chủ tại Hồng Kông và một số nước khác trong khu vực châu Á. Tên miền khởi tạo vào ngày 17.12.2010, giao diện thể hiện trên web có nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt. Trang web này tổ chức loại hình thức đánh bạc các môn thể thao như: bóng đá, bóng rổ, quần vợt...; đánh bài online và vé số. Muốn tham gia đánh bạc, người chơi vào phần liên hệ trên trang web và được cung cấp số tài khoản ngân hàng. Sau khi người chơi nộp tiền vào tài khoản sẽ được cung cấp một tài khoản với số điểm tương ứng (22.000 VND = 1 điểm).

Theo cơ quan điều tra, bà Khéo là Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asianlivetech có văn phòng tại tầng 17 tòa nhà Petroland, đường Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7 (TP.HCM) nhưng thực chất, đây là nơi đặt máy móc để điều hành đánh bạc qua mạng tại VN. Công ty được bà Khéo xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2011. Khéo thuê một người thân làm giám đốc nhưng trên thực tế việc điều hành chính đường dây đánh bạc này vẫn là Khéo. Mặc dù công ty đăng ký kinh doanh làm phần mềm nhưng thực chất công ty này tổ chức đánh bạc cho nhiều con bạc khắp cả nước với hàng ngàn người tham gia. Tại cơ quan công an, bà Khéo bước đầu khai nhận, đã thuê 11 nhân viên ở TP.HCM và 2 nhân viên ở An Giang (có một người là em ruột của Khéo) để làm việc cho mình. Tại trụ sở ở An Giang, Khéo cho em ruột của mình quản lý, giám sát. Hiện C50 tiếp tục mở rộng, thu thập chứng cứ điều tra vụ án.

Ngọc Lê - Công Nguyên