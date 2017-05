Đường dây đánh bạc nghìn tỷ ibet789.com với lượng tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Theo thông tin trên VOV, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Khéo là Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, tại tầng 17, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.

Khéo được xác địnhlà người điều hành đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ảnh: Thanh Niên

Trong ngày 4/5, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng và trụ sở làm việc của đối tượng cầm đầu đường dây này.

Báo Thanh Niên đăng tải, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, đường dây đánh bạc "khủng" thông qua trang web ibet789.com. Từ năm 2011, Khéo đã tổ chức điều hành đường dây hoạt động.

Ngoài ra, Khéo còn tổ chức thêm hoạt động quảng cáo nhưng thực chất là tổ chức đánh bạc cho hàng chục ngàn con bạc khắp cả nước với số tiền cá cược lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công ty của Khéo chỉ là công ty "con", còn công ty "mẹ" đặt tại Campuchia, vì thế Khéo thường chỉ đạo nhân viên của mình làm các dự án quảng cáo, phần mềm và tổ chức đánh bạc theo yêu cầu của công ty "mẹ".

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Ninh Lan (T/h)