Sáng 7-5, đại tá Lê Văn Tiền, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng trong chuyên án đường dây đánh bạc ngàn tỉ đồng vừa bị triệt phá tại TP HCM.

Sang (áo trắng) bị bắt tại nơi khám xét - Ảnh: CAT Cụ thể, chiều 6-5, PC45 cùng Công an thị xã Tân Châu bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trương Văn Diệu (46 tuổi) ở phường Long Hưng, thị xã Tân Châu và Nguyễn Văn Sang (27 tuổi) ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, do liên quan đến hoạt động đánh bạc qua mạng mà Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã triệt phá trước đó tại TP HCM. Khi khám xét nơi ở của Diệu và Sang, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 ổ cứng, 1 xe máy, 1 xe đạp điện, 1 két sắt, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Diệu và Sang khai nhận đã mở nhiều tài khoản để nhận và chuyển tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc do Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi) ở thị xã Tân Châu cầm đầu. Mỗi tháng, Khéo trả Diệu và Sang 6 triệu đồng. “Hiện tại, Diệu và Sang đang bị giam tại Công an tỉnh. Sau khi thu thập thêm đủ chứng cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định pháp luật”, đại tá Tiền nói. Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã bắt Nguyễn Thị Khéo vì tổ chức đánh bạc. Theo điều tra, cách đây hơn 5 tháng, trinh sát C50 phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web ibet789.com với lượng tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng. Qua xác minh, trinh sát phát hiện Khéo cầm đầu đường dây trên. Công ty của Khéo là công ty “con”, còn công ty “mẹ” đặt tại Campuchia. Tại Việt Nam, Khéo tổ chức, quản lý và bắt đầu hoạt động đường dây đánh bạc từ năm 2011. Núp bóng là công ty phần mềm, công ty Asian Livetech của Khéo tổ chức đánh bạc cho hàng chục ngàn con bạc nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo Tuổi trẻ