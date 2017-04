Cuối tháng 3 vừa qua, Thanh Niên đăng loạt bài điều tra: Bóc trần đường dây bán lao động đi biển, thì đến đầu tháng 4, ông Lê Văn Hùng (ngụ TX.Gò Công, Tiền Giang) có đơn cầu cứu gửi đến báo, phản ánh ngày 12.3, con trai ông là Lê Văn Quí (17 tuổi, làm việc ở TP.HCM) bị mất tích.

Các trinh sát khống chế nam thanh niên đến chở hai vợ chồng ông Hùng đi chuộc con

Gia đình ông Hùng đi tìm khắp nơi không được nên đến Công an Q.8 (TP.HCM) trình báo vụ việc. Ngày 22.3, gia đình ông Hùng bất ngờ nhận được tin nhắn từ điện thoại của Quí với nội dung: “Bị nhốt ở Vũng Tàu, không nói chuyện được...”. Sau đó, gia đình nhiều lần liên lạc lại nhưng điện thoại Quí tắt máy.

Đến 2 giờ ngày 7.4, gia đình ông Hùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Quí nội dung: “Con đi biển về rồi, mà không đủ tiền trả nợ nên bị nhốt tiếp, cha mẹ xuống chuộc con về”.

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên liên lạc với Công an TP.Vũng Tàu để phối hợp giải cứu Quí. PV lên xe cùng vợ chồng ông Hùng từ TP.HCM đi TP.Vũng Tàu ngay trong sáng 7.4. Trên đường đi, ông Hùng liên tục bị một người đàn ông gọi điện hối thúc: “Ông bà nhanh mang tiền xuống chuộc nó về, nếu không bọn tôi chuyển sang ghe khác đi biển nữa là tìm không ra đâu”.

Trên đường đi Vũng Tàu ông Hùng mắt đỏ hoe, tâm trạng lo lắng: “Bọn nó kêu tôi mang 6 triệu đồng chuộc con, sau đó báo lại 3 triệu đồng. Cả nhà tôi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền chuộc con”.

Trưa cùng ngày, chúng tôi hướng dẫn vợ chồng ông Hùng đến Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Vũng Tàu trình báo sự việc. Lúc này, điện thoại ông Hùng liên tục đổ chuông vì người đàn ông lúc nãy hối thúc mang tiền chuộc Quí.

Tiếp nhận sự việc, Công an TP.Vũng Tàu nhanh chóng triển khai hơn 10 trinh sát để giải cứu Quí. Khoảng 15 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã tư Giếng Nước (P.9, TP.Vũng Tàu), khi một nam thanh niên chạy xe máy BS 60C1-592... đến chở hai vợ chồng ông Hùng đi chuộc con thì bị các trinh sát bắt giữ. Qua đấu tranh nhanh, công an xác định Quí đang bị nhốt trong căn nhà tại hẻm 103 Nguyễn An Ninh (P.9, TP.Vũng Tàu). Khi công an ập vào ngôi nhà này thì phát hiện Quí đang ở đây cùng với 4 người khác. Ngay sau đó, công an đã đưa tất cả 5 lao động đang có mặt tại đây về trụ sở làm việc.

Được giải cứu ra ngoài, Quí ôm mặt khóc và nhào đến ôm bố, nói: “Con sống rồi bố mẹ ơi!”.

Vụ việc đang được Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Công Nguyên - Nguyễn Long