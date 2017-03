Với vỏ bọc là quản lý khách sạn, Phát tổ chức đường dây mại dâm với giá 1 triệu/lần, trong đó mỗi “đào” phải trả tiền môi giới cho Phát là 200 ngàn đồng/người.

"Phát hỏa tốc" bị bắt giữ

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hồ Chí Minh vừa bàn giao Mai Văn Phát (biệt danh “Phát hỏa tốc”, SN 1966, Q. Tân Bình) và 6 đối tượng liên quan cho Công an quận 6 để điều tra về đường dây mại dâm do Phát cầm đầu.

Sau một thời gian theo dõi, chiều ngày 24/2, Đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM phối hợp cùng Đội 6 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Sao Kim nằm ở đường An Dương Vương, phường 13, quận 6.

Quá trình kiểm tra, công an bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang tiến hành mua bán dâm. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cô gái đang ngồi đợi khách hàng tới để mua bán dâm.

Từ lời khai của 2 cô gái, Công an tiến hành bắt giữ Phát để điều tra. Phát khai nhận là quản lý một khách sạn ở Q. Tân Phú. Đường dây mại dâm của Phát bắt đầu hoạt động từ năm 2015.

Cụ thể, nếu khách hàng có nhu cầu mua dâm, Phát sẽ liên lạc cho tú bà Tuyết Mai để điều gái tới khách sạn. Mỗi lần Phát sẽ lấy 200 ngàn đồng/người. Số tiền còn lại gái bán dâm tự ăn chia với tú bà.

Ảnh minh họa

Được biết, Phát có 10 tiền án và 1 tiền sự về các tội danh “tổ chức đánh bạc”, “trộm cắp”. Vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ. Riêng tú bà Tuyết Mai đang bị Công an truy xét.

Uyên Châu