Nghe người yêu “nhí” gọi chở đi chơi, Cường liền đến chở về phòng trọ của mình rồi quan hệ tình dục.

Ngày 21-3, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đang tiến hành triệu tập để lấy lời khai đối với Nguyễn Quốc Cường (21 tuổi, ngụ ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 17-3, em Nguyễn Thị T.D (sinh ngày 10-2-2003, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) gọi bạn trai mình là Cường đến chở đi chơi. Nghe người yêu gọi, Cường mừng quýnh nên nhanh chóng đến đón. Nhưng Cường không chở đi chơi mà chở D. về nhà trọ của mình. Tại đây, D. và Cường đã quan hệ tình dục với nhau.

Đến sáng hôm sau, Cường đưa D. về nhà nhưng bị mẹ D. phát hiện. Thấy con đi qua đêm, mẹ D. gặng hỏi thì mới biết con gái đã quan hệ với Cường nên đã dẫn D. đi trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận mọi hành vi của mình.

C.Linh