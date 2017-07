Bên cạnh "Wish Upon" đang trình chiếu thì "Annabelle: Creation", "It" và "Flatliners" là những cái tên khiến tín đồ kinh dị phải đứng ngồi không yên trong thời gian sắp tới.

Năm 2017, dòng phim kinh dị đón nhận nhiều tác phẩm tiềm năng, mở ra những câu chuyện rùng rợn mới cũng như đánh dấu sự trở lại của những nhân vật ma quái từng gieo rắc ác mộng cho khán giả trước đó. 1. Wish Upon - Chiếc Hộp Ma Quái Đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc Phim có sự góp mặt của nữ diễn viên trong The Conjuring Joey King, tài tử của Maze Runner Ki Hong Lee cùng các diễn viên trẻ đẹp khác. Là phim kinh dị duy nhất ở phòng vé Việt Nam hiện nay, Wish Upon gây ấn tượng với khán giả bởi cốt truyện độc đáo. Tác phẩm khai thác những điều ước vốn đẹp đẽ dưới một góc nhìn mới: đen tối và kinh hoàng. Phim theo chân Clare Shannon, một cô học sinh hay bị bạn học bắt nạt đồng thời bị ám ảnh trước vụ tự sát của mẹ mình. Được bố tặng một chiếc hộp nhạc cổ vào ngày sinh nhật cô. Chiếc hộp biến những điều Clare hằng ao ước thành hiện thực. Nhưng cái giá phải trả cho mỗi điều ước chính là mạng sống người thân yêu của cô. Trailer phim Wish Upon. Được thực hiện bởi đạo diễn John R. Leonetti, người từng làm nên tác phẩm nổi tiếng Annabelle (2014), Wish Upon mang đến trải nghiệm kinh dị rùng rợn cho khán giả với những phân đoạn hù dọa (jump scare) hiệu quả và những cái chết đẫm máu tương tự như trong series Final Destination. 2. Annabelle: Creation (Tên tiếng Việt: Tạo vật quỷ dữ) Dự kiến khởi chiếu: 11/8 Annabelle: Creation là phần phim thứ 4 của vũ trụ The Conjuring, được xem là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trên màn ảnh Hollywood. Lần đầu tiên xuất hiện trong The Conjuring (2013), búp bê Annabelle đã gây nên nỗi ám ảnh cho người xem mặc dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Sau phần phim riêng đầu tiên vào năm 2014, Annabelle sẽ trở lại trong một câu chuyện rùng rợn gấp nhiều lần. Phần phim mới khai thác nguồn gốc đen tối phía sau. Trailer phim Annabelle: Creation. Sau buổi chiếu sớm dành cho giới phê bình, Annabelle: Creation nhận được vô số lời khen ngợi và được bình chọn là Phim kinh dị ám ảnh nhất của năm (theo nhà phê bình Scott Menze). Phim hiện đạt 100% đánh giá tích cực trên trang bình luận phim uy tín Rotten Tomatoes. 3. IT (Tên tiếng Việt: Chú hề ma quái) Dự kiến khởi chiếu: 8/9 It là một trong những cuốn tiểu thuyết hãi hùng nhất của tác giả viết truyện kinh dị nổi tiếng nhất thế giới Stephen King. Từng được chuyển thể thành phim truyền hình ngắn (TV Mini-Series) vào năm 1990, chú hề ma quái Pennywise ám ảnh khán giả đến nỗi mỗi khi nhìn thấy chú hề, người ta có xu hướng cảm thấy sợ hãi hơn là được giải khuây. Trailer phim IT It được đạo diễn bởi Andrés Muschietti, người từng thực hiện phim Mama (2013). Dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, tác phẩm khai thác một nhóm trẻ em chạm trán với một linh hồn ác ma trong hình dạng chú hề. Ngay sau khi công bố teaser trailer, It đã nhuộm đen mạng xã hội thế giới và trở thành một trong những tác phẩm kinh dị hứa hẹn nhất năm. Đoạn teaser trailer hiện cán mốc hơn 30 triệu lượt xem trên Youtube lập kỷ lục với số lượt xem cao nhất trong 24h. Rùng rợn, ám ảnh và ma mị, It sẽ khiến khán giả sống lại những cảm giác kinh hoàng của 27 năm về trước và mang đến một chú đề ác ma thực thụ bước ra từ tiểu thuyết. 4. Flatliners (Tên tiếng Việt: Trải nghiệm điểm chết) Dự kiến khởi chiếu: 27/10 Năm 1990, bộ phim kinh dị - tâm lý Flatliners đã nhận được một đề cử Oscar danh giá, điều hiếm hoi xảy ra với các phim thuộc thể loại này. Với sự góp mặt của các ngôi sao Kiefer Sutherland, Julia Roberts và Kevin Bacon, phim theo chân một nhóm sinh viên Y khoa liều lĩnh muốn trải nghiệm thế giới sau cái chết. Họ liều lĩnh ngừng nhịp tim và đưa cơ thể vào trạng thái chết lâm sàng. Những gì họ nhìn thấy ở bên kia thế giới đã ám ảnh họ đến cả thực tại, khi tội lỗi trong quá khứ biến thành cơn ác mộng dai dẳng, biến “chết giả” thành “chết thật” lúc nào không hay. Trailer phim Flatliners. Trong năm nay, Flatliners trở lại với phần tiế.p theo và mang cùng tiêu đề với phần cũ. Với cùng chủ đề “trải nghiệm điểm chết”, bản phim mới tập trung khai thác dưới góc độ kinh dị cùng nhiều nút thắt bất ngờ hơn. Thế giới bên kia không phải nơi an nghỉ mà là nơi bạn đối diện với những tội lỗi của mình trong quá khứ. KunnieD