Bị vi phạm giao thông, Sơn xuất trình thẻ cộng tác viên của Truyền hình Công an nhân dân để xin bỏ qua lỗi

Tối 14-4, Đội Cảnh sát giao thông 2.19 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã bàn giao tài xế Nguyễn Đình Sơn (41 tuổi, trú tại TP Plei Ku, tỉnh Gia Lai) cho Công an huyện Đắk Pơ để điều tra, làm rõ về hành vi giả giấy tờ công tác.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Đội CSGT số 2.19 đang tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đắk Pơ thì phát hiện xe ô tô mang BKS 81A-004.39 do tài xế Sơn điều khiển vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thẻ do tài xế Sơn xuất trình tại cơ quan điều tra.

Lúc này, tài xế Sơn đã xuất trình một thẻ cộng tác viên của Kênh truyền hình Công an nhân dân. Sơn trình bày là đang trên đường đi công tác và xin được bỏ qua lỗi vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông 2.19 xác định được Sơn dùng giấy tờ giả và phối hợp với Công an huyện Đắk Pơ để xử lý.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận làm nghề buôn dưa hấu. Do thường xuyên điều khiển xe ô tô nên Sơn đã nhờ người làm giả thẻ cộng tác viên Kênh truyền hình Công an nhân dân và thẻ lái xe của đoàn làm phim truyền hình Công an nhân dân để lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua mỗi khi vi phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an huyện Đắk Pơ xác minh làm rõ.

Văn Thành