Mỗi người đều có những giai đoạn may mắn và xui xẻo khác nhau trong cuộc đời. Thông thường mỗi khi đến giai đoạn may mắn hay xui xẻo, cuộc sống xung quanh bạn cũng có nhiều biến đổi. Vì vậy nếu phát hiện ra những thay đổi này thì xin chúc mừng, bạn sắp gặp vận may lớn.

Thông thường mỗi khi đến giai đoạn may mắn hay xui xẻo, cuộc sống xung quanh bạn cũng có nhiều biến đổi (Ảnh: Internet)

1. Tâm trạng vui tươi, lạc quan

Tâm tư là kết quả đến từ sự kết hợp giữa bản thân và hoàn cảnh xung quanh. Khi bạn cảm thấy khó chịu, bực bội trong người thông thường sẽ hay gặp chuyện xui xẻo, dễ dàng nảy sinh bất hòa với những người khác hơn. Nếu như tâm trạng bạn chuyển biến từ xấu sang vui vẻ, lạc quan, dễ dàng hòa đồng với mọi người xung quanh, cải thiện các mối quan hệ theo chiều hướng tốt thì chắc chắn bạn sắp gặp may mắn, làm gì cũng thuận lợi, muốn gì cũng đạt được.

2. Có những giấc mơ tốt

Nếu bình thường bạn ít nằm mơ hoặc có những giấc mơ lung tung, không rõ ràng thì hãy lưu ý nếu bắt đầu xuất hiện giấc mơ tốt.

Ví dụ như mơ thấy mình di chuyển từ nơi bùn lầy sang con đường lớn rộng rãi, từ bóng đêm bước ra chỗ tươi sáng, mơ thấy đang chìm ngập trong nước thì bỗng nhiên bơi thoát ra được hoặc giấc mơ đem đến cho bạn cảm giác vui vẻ... Như vậy đây chính là điềm báo bạn sắp chuyển vận, cuộc sống ngày càng 'xuôi chèo mát mái' hơn, sự nghiệp phát triển.

Đây chính là điềm báo bạn sắp chuyển vận, cuộc sống ngày càng 'xuôi chèo mát mái' hơn, sự nghiệp phát triển (Ảnh: Internet)

3. Sắc mặt hồng hào

Trong phong thủy và nhân tướng học, sắc mặt được coi là những yếu tố quan trọng để đoán trước tương lai của một người tốt hay xấu. Nếu như bạn gặp xui xẻo, thông thường sắc mặt sẽ rất xấu như xanh xao, nhợt nhạt và tối tăm. Nếu bỗng nhiên khuôn mặt chuyển sang hồng hào, sáng sủa, tinh thần vui tươi, dễ dàng nhận được thiện cảm của người xung quanh cũng là dấu hiệu của vận may sắp đến.

4. Khuôn mặt tròn đầy

Nếu như bạn vô tình phát hiện trong thời gian ngắn gò má của mình trở nên tròn trịa hơn, vành tai dày hơn xưa, hình tai tròn trịa, ưa nhìn nghĩa là bạn sắp đổi vận. Tốt nhất là nên tranh thủ cơ hội này thực hiện những kế hoạch mà bạn muốn làm hoặc làm mãi chưa thành công.

Đồng thời cần lưu ý phải kiểm soát trọng lượng cơ thể... vì dễ dàng ăn nhiều thành béo phì. Dáng người tròn trịa và đầy đặn là phúc tướng nhưng nếu biến thành béo phì, mập mạp thì không tốt cho vận may và sức khỏe.

5. Gặp trùng hợp tốt

Nếu bạn gặp phải những tình huống trùng hợp như: đang khát lại có người cho nước uống, suy nghĩ cần cái gì thì chắc chắn sẽ có ai đó giúp bạn hoàn thành... thì đây chắc chắn là dấu hiệu bạn sắp có vận may cực lớn. Tốt nhất nên quý trọng điềm tốt này.

6. Làm việc thiện

Phúc thường đi kèm với đức. Nếu bạn làm việc tốt nhiều, thường xuyên giúp đỡ người khác thì bạn đang tự tạo vận may cho mình. Nếu như bạn cảm thấy muốn giúp ai đó, tham gia các hoạt động từ thiện tích cực trong khi trước kia rất hạn chế cũng là dấu hiệu của điềm may sắp đến.

Nếu như trong các dấu hiệu ở trên đều phụ thuộc nhiều vào ngoại cảnh thì chuyện tích đức, làm việc thiện lại là điềm may bạn có thể tự mình tạo ra được. Có thể vận may sẽ không đến ngay lập tức nhưng chắc chắn bạn sẽ được hưởng may mắn từ những việc tốt của mình.

