Màn đối thoại đáng yêu giữa Đông Nhi và chàng trai may mắn khiến người xem không thể nhịn cười.

Tối qua (14/9), Đông Nhi có buổi livestream ra mắt MV Xin anh đừng cùng các học trò The Voice 2017. Đặc biệt hơn, nữ ca sĩ còn khiến tất cả người xem không nhịn được cười với màn gọi điện thoại cho người hâm mộ. Đông Nhi bất ngờ dùng tên thật của mình - Mai Hồng Ngọc để làm quen khiến cho chàng trai may mắn có phần ngơ ngác vì không biết ai. Màn trò chuyện có phần tinh nghịch và hài hước của Đông Nhi khiến các fan “rần rần” trước sự đáng yêu của nữ HLV The Voice 2017.

Clip: Đông Nhi dùng tên thật “giả vờ” làm quen người hâm mộ

Ít ai ngờ nữ HLV The Voice 2017 lại vô cùng đáng yêu đến vậy.

Đông Nhi còn “ghen” khi chàng trai không xem MV của mình mà đi chơi với bạn gái.

Các học trò The Voice thì không thể nhịn cười trước màn đối thoại của Đông Nhi và người hâm mộ.

Gia Thông