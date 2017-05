Một hành khách của Vietjet vừa bị nhà chức trách hàng không đề nghị cấm bay 6 tháng do dùng giấy tờ giả mạo đi máy bay.

Một hành khách của Vietjet vừa bị nhà chức trách hàng không đề nghị cấm bay 6 tháng do dùng giấy tờ giả... (Ảnh minh họa)

Sự việc bị phát hiện khi ông Phạm Minh Lộc sử dụng giấy CMND mang tên Nguyễn Minh Hoàng do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 2/3/2008 và thay ảnh của mình vào để làm thủ tục đi chuyến bay VJ 181 từ Hà Nội đi TP.HCM. Hành vi của ông Lộc nhanh chóng bị lực lượng an ninh hàng không Nội Bài phát hiện và lập biên bản. Công an huyện Sóc Sơn sau đó đã ra quyết định xử phạt hành khách này số tiền 3.750.000 đồng.

Nhà chức trách hàng không tiếp tục có hình phạt bổ sung khi quyết định cấm vận chuyển hàng không 6 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 10) đồng thời yêu cầu kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo đối với hành khách này.

Gần đây, hiện tượng giả mạo giấy tờ để đi máy bay có dấu hiệu gia tăng. Đa số các trường hợp dùng giấy tờ giả mạo để đi máy bay là do hành khách mua vé giá rẻ song bận việc nên để người nhà đi thay hoặc do các đại lý vé máy bay đã mua nhiều vé khuyến mại nên bán lại cho hành khách có nhu cầu nhưng thiếu hiểu biết. Thậm chí, có đại lý còn mách cho hành khách chiêu thức giả mạo giấy tờ để lên máy bay. Đáng lo ngại là phần lớn các trường hợp giả mạo giấy tờ đều không lường trước hậu quả của việc mình làm là làm tăng nguy cơ mất an ninh hàng không.

Thực tế, tất cả trường hợp giả mạo giấy tờ bị phát hiện đều bị hãng hàng không từ chối vận chuyển và hủy vé. Không chỉ bị mất số tiền đã bỏ ra mua vé, hành khách vi phạm còn bị cảng vụ hàng không lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính từ 5-10 triệu đồng. Khắc phục tình trạng trên, được biết Cục Hàng không VN cũng đã đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) siết chặt công tác xác nhận giấy tờ tùy thân ở cấp xã, phường. Sau mỗi vụ việc trên, các cảng vụ hàng không đều gửi thông báo đến các địa phương để khuyến cáo và yêu cầu xác minh xử lý triệt để, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Ngân Anh