Bên cạnh vấn đề kinh nguyệt, đau bụng ở phụ nữ cũng là dấu hiệu của các bệnh liên quan đến xương chậu, viêm tử cung hoặc chấn thương mãn tính.

Nhiều nguyên nhân dẫn đến cơn đau khó chịu ở nữ giới

Thời kỳ rụng trứng. Có khoảng hơn 80% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị đau bụng mỗi khi hành kinh. Nguyên nhân dẫn đến đau bụng kinh có thể là sự co bóp của cơ trơn tử cung; do ống cổ tử cung quá hẹp hoặc do lạc nội mạc tử cung. Khi có dấu hiệu đau bụng dữ dội đến mức không thể chịu được, cần đi khám ngay. Những trường hợp đau bụng kinh này cho thấy có thể bạn đang mắc một số bệnh phụ khoa như: u xơ tử cung, viêm dính tử cung, lạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm...

Thai ngoài tử cung. Tình trạng này xảy ra khi thai nhi không nằm đúng vị trí (thường là nằm trong ống dẫn trứng). Các dấu hiệu của thai ngoài tử cung bao gồm: đau vùng chậu, chuột rút ở một bên dạ dày, chảy máu âm đạo, buồn nôn và chóng mặt. Đây là tình huống khẩn cấp có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, cần phải xử lý ngay.

U nang buồng trứng. Có thể phát triển từ các mô của buồng trứng hoặc từ mô của các cơ quan khác trong cơ thể. U nang buồng trứng xoắn vỡ là biến chứng thường gặp nhất của khối u buồng trứng. Khi gặp tình trạng này, người bệnh sẽ đau bụng dữ dội, liên tục, có thể buồn nôn, nôn, đôi khi có thể choáng vì đau. Nếu u nang buồng trứng xoắn vỡ mà không phẫu thuật kịp thời, dịch sẽ tích tụ lại làm nứt buồng trứng, vỡ buồng trứng, gây nhiễm trùng, nhiễm độc, viêm phúc mạc, mất máu cấp... làm ảnh hưởng đến khả năng có con, thậm chí nguy hại đến tính mạng.

U xơ tử cung. Có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, nhất là trước và trong thời kỳ hành kinh, mót tiểu, mắc tiểu thường xuyên; táo bón hoặc đau bụng (trực tràng), đau lưng. Nếu u xơ tử cung to, nó có thể chèn lên dạ dày, làm bụng to ra trông như người đang mang thai. Đây không phải là căn bệnh nguy hiểm bởi đa phần các khối u này lành tính nhưng nó khiến người bệnh bị xuất huyết nặng trong thời gian dài, dẫn đến bị thiếu máu. Một số ít trường hợp là u ác tính có thể dẫn tới ung thư.

Viêm vùng chậu. Là một trong những dấu hiệu nguy hiểm nhất của bệnh lây truyền qua đường tình dục. Những viêm nhiễm này có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn ở tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng. Các dấu hiệu của viêm vùng chậu bao gồm đau bụng, sốt cao, dịch vùng kín tiết ra bất thường.

Viêm nội mạc tử cung. Là một bệnh phụ khoa thường gặp. Bệnh được hình thành do vi khuẩn, vi trùng, nấm, xâm nhập và gây viêm nhiễm. Triệu chứng của viêm nội mạc tử cung là rối loạn kinh nguyệt trong thời gian dài, xuất hiện những cơn đau bụng dưới, cơ thể mệt mỏi, xanh xao, có sốt...

Hạ Yên