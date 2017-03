Trộm đã đánh cắp đồng xu bằng vàng nặng 100kg trong một bảo tàng ở thủ đô Berlin, Đức.

Theo tờ CNN, đồng xu bị đánh cắp có tên "Big Maple Leaf", được trưng bày tại bảo tàng Bode, thủ đô Berlin, Đức.

Bảo tàng Bode là nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập tiền xu lớn nhất trên thế giới. Bảo tàng còn có 102.000 đồng xu thời Hy Lạp cổ đại, 50.000 đồng xu La Mã.

Đồng tiền xu được đúc từ 100 kg vàng, có đường kính 53 cm và dày khoảng 3 cm.

Đồng xu vàng do Xưởng đúc tiền Hoàng gia Canada đúc năm 2007, in chân dung Nữ hoàng Elizabeth II và mặt kia in hình lá phong.

Các phương tiện truyền thông Đức đưa tin giá trị hiện tại của đồng tiền vàng là hơn 4 triệu USD.

Cảnh sát Đức cho rằng những kẻ trộm đã dùng thang lấy từ một đường ray gần đó để đột nhập bảo tàng vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương. Hoạt động đường sắt ở ngoại ô Berlin bị hoãn để các nhà điều tra kiểm tra khu vực tìm manh mối.

Hoàng Dung (Lược dịch)