Cảnh sát Đức đã bắt giữ hai người đàn ông do nghi ngờ họ có liên quan đến vụ đe dọa khủng bố ở trung tâm mua sắm tại Essen.

Cảnh sát Đức phong tỏa trung tâm mua sắm Limbecker Platz. (Nguồn: Reuters)

Chiều 11/3, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai người đàn ông do nghi ngờ họ có liên quan đến vụ đe dọa khủng bố ở trung tâm mua sắm tại Essen.

Phía cảnh sát cho hay các nghi phạm đã bị bắt giữ tại một căn hộ tại quận Oberhausen.

Trước đó vào sáng cùng ngày, cảnh sát đã thông báo trên các phương tiện truyền thông về thông tin cụ thể liên quan đến lời đe dọa tấn công khủng bố ở trung tâm mua sắm Limbecker Platz tại Essen và để đảm bảo an ninh, trung tâm mua sắm đã bị đóng cửa trong cả ngày 11/3.

Tờ Bild của Đức dẫn thông tin của cơ quan cảnh sát, cho biết rất có thể đây sẽ là một vụ đánh bom tự sát nghiêm trọng.

Người phát ngôn cảnh sát tiết lộ với hãng tin AFP rằng nhiều đặc vụ đã được triển khai bên ngoài trung tâm mua sắm ở Essen.

Toàn bộ 200 gian hàng tại trung tâm Limbecker Platz, cùng một số bãi đỗ xe gần trung tâm và một nhà ga tàu điện ngầm ở Essen đều bị phong tỏa để đảm bảo an ninh.

Chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Đức bắt giữ hai nghi can trên, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận về vụ việc trên. Theo đó, các nghi can nhận chỉ đạo trực tiếp từ IS nhằm thực hiện vụ đánh bom khủng bố tại thành phố Essen./.