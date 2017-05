Chặng Spanish GP mang lại cho người xem một cảm giác hưng phấn đến nghẹt thở bởi những diễn biến trên đường đua kéo dài từ đầu cho đến cuối cuộc đua.

Ở cú xuất phát Spanish GP, không như những lần trước đó, Vettel depart khá tốt, có phần nhỉnh hơn Hamilton, điều đó giúp anh có lợi thế và vươn lên dẫn đầu đoàn đua ở sau đoạn đường thẳng đầu tiên khá dài. Bottas cũng thể hiện khả năng xuất phát như tại Sochi nhưng lần này anh không có đủ khoảng trống để vươn lên vị trí số 1 đồng thời anh còn phải phòng thủ vị trí với hai tay đua phía sau là Kimi Raikkonen và Max Verstappen.

Bốn chiếc xe có va chạm ở khúc cua đầu tiên

Không may thay, khi tới khúc cua số 1, ba tay đua trên lại chạy song song nhau và khi khoảng không gian quá hẹp họ đã va chạm với nhau. Điều này khiến hệ thống treo của hai chiếc xe phía ngoài, Raikkonen và Verstappen gãy ngay lập tức và phải bỏ cuộc giữa chừng.

Tay đua của Ferrari là người đứng giữa nên bị nặng nhất, anh thậm chí phải dừng chiếc xe bên đường còn tay đua của Red Bull vẫn có thể đưa chiếc xe về pitlane để rồi kết thúc cuộc đua ngay từ vòng đầu tiên.

Hôm qua cũng là ngày một cổ động viên nhỏ tuổi của Ferrari trở thành tâm điểm của sự chú ý, khi Raikkonen phải bỏ cuộc, cậu bé đã khóc nức nở, thể hiện sự tiếc nuối nói chung của người hâm mộ Ferrari. Sau đó máy quay còn lia qua chỗ ngồi của cậu thêm vài lần nữa, rồi điều này đã được chú ý bởi “Người tuyết” và Ferrari.

Đến giữa cuộc đua, cậu bé được mời đến khu vực nghỉ ngơi của đội đua và được Raikkonen trao tặng chiếc mũ anh thường đội cùng với một bức ảnh chụp kỷ niệm, một kỷ niệm đầu đời không thể nào quên của fan nhí Ferrari.

Trở lại với cuộc đua, đằng sau vụ va chạm tay ba này còn có thêm một vụ va chạm nữa giữa hai người đồng đội cũ của nhau, Fernando Alonso và Felipe Massa. Vụ va chạm không nặng nhưng đã khiến Alonso lao ra bãi sỏi ngoài đường đua và mất một vị trí trong top 10, còn Massa lại bị tổn thất nhiều hơn khi một bánh xe của anh bị nổ và phải vào pit ngay ở vòng đầu tiên.

Câu chuyện đáng chú ý không kém trong cuộc đua cuối tuần qua

Với vụ liên quan đến Bottas, nhiều người cho rằng tay đua của Mercedes là nguyên nhân chính khiến hai tay đua còn lại phải kết thúc sớm cuộc đua, nhưng anh có lẽ cũng gặp phải những vấn đề sau vụ va chạm đó. Đứng ở vị trí thứ 3 nhưng anh dường như không thể bám đuổi hai chiếc xe phía trước, rốt cuộc là anh phải chịu trận tại vị trí này và ngày càng bị bỏ xa dần.

May cho anh là chiếc Red Bull còn lại ở phía sau cũng gặp vấn đề khá khó hiểu, bởi hôm qua Red Bull chỉ kém thành tích pole của Hamilton khoảng 0,7 giây, nhưng ở cuộc đua này, con số đó có thể lên tới 1 – 1,5 giây/ vòng, bằng chứng là Daniel Ricciardo không thể nào bám đuổi được Bottas mà khoảng cách chỉ cứ tăng dần theo thời gian. Vì thế, Ricciardo cũng an phận với vị trí số 4 nếu không có gì xảy ra.

Trong khi đó, ở cuộc đua song mã phía trên, 15 vòng đua đầu tiên không có gì đáng nói khi khoảng cách giữa Vettel và Hamilton dao động trong khoảng 2 – 2,5 giây. Tới vòng thứ 16, với nỗi lo lắng rằng Mercedes sẽ đưa Hamilton vào pit trước để tạo cơ hội undercut, Ferrari đã cho Vettel vào thay thêm một bộ lốp Soft nữa. Lúc này Hamilton không còn cách nào khác ngoài việc kéo dài stint hiện tại để vào pit muộn hơn tạo đột biến.

Nếu như ở mùa giải 2016, chiến thuật của Vettel có khả năng thành công cao hơn, tuy vậy năm nay chiến thuật overcut lại cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc của nó và một lần nữa nó lại được thể hiện tại Barcelona. Sau khi ra khỏi pit, Vettel cần phải vượt qua hai chướng ngại khá khó khăn đó là Ricciardo và Bottas, anh dễ dàng vượt qua chiếc Red Bull nhưng Bottas lại khiến anh rất vất vả bởi khả năng phỏng thủ rất tốt, với mục tiêu đem lại lợi thế cho người đồng đội Hamilton.

Vettel chỉ có thể vượt qua Bottas sau 2 vòng với một cú vượt có thể nói là mạo hiểm nhất trong nhiều năm gần đây, khi bánh sau xe anh thậm chí đã phải đi lên cỏ để có thể vượt qua. Nhưng như vậy là quá đủ cho Mercedes và Hamilton để nắm lại lợi thể.

Đến vòng thứ 33, Massa lại vướng vào một vụ va chạm khác với chiếc xe McLaren còn lại của Stoffel Vandoorne. Điều này không làm cho chiếc Williams hỏng hóc nhưng lại khiến cho chiếc xe McLaren, cũng là chiếc xe gây ra va chạm phải bỏ cuộc do gãy hệ thống treo, khiến cho xe an toàn ảo xuất hiện.

Bottas đóng vai trò không nhỏ trong chiến thắng của Hamilton

Không ai trong top đầu tiên vào pit mãi tới vòng cuối cùng xe an toàn ảo có mặt, Lewis Hamilton vào thay lốp Soft với nhiệm vụ phải chạy nó cho 30 vòng tới. Ferrari phản ứng khá chậm với bước đi của đối thủ và đưa Vettel pit ngay ở vòng sau đó, và trên bộ lốp Medium. Khi ra khỏi pit, anh chỉ nhanh hơn Hamilton một chút thôi, và bảo toàn được vị trí số 1. Dù hai chiếc xe đã va chạm nhau 1 chút, nhưng với bộ lốp kém hơn hẳn, việc Hamilton vượt lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong khi đó, ở vòng 39, chiếc xe của Bottas đột nhiên bốc khói, giống những gì diễn ra ở Sepang năm ngoái với Hamilton, báo hiệu rằng chiếc động cơ Mercedes đầu tiên đã cháy, và tay đua Phần Lan chỉ còn ba cái nữa để sử dụng trong 14 chặng còn lại.

Sau khi vượt được Vettel, tay đua người Anh bắt đầu nới rộng khoảng cách, và có những lúc khoảng cách có lúc lên tối đa là 4,5 giây. Tưởng chừng như Vettel với bộ lốp bền hơn sẽ có thể tấn công trở lại vào cuối cuộc đua nhưng không. Với sai lầm khi vượt qua những chiếc xe bị bắt vòng lần thứ 2 liên tiếp, anh đã phải chấp nhận vị trí số 2 và nhìn đối thủ chiến thắng một cách tiếc nuối một lần nữa.

Ricciardo dù không làm được gì đáng chú ý ở chặng này nhưng anh may mắn có được vị trí được nhận giải trên podium do 3 chiếc xe mạnh hơn đã phải bỏ cuộc.

Force India vẫn giữ được thành tích ghi điểm 100%

Phía sau anh là hai chiếc Force India, những người vẫn tiếp tục có một phong độ ổn định khi cả hai chiếc xe đều ghi được điểm với Perez về thứ 4 và Ocon thứ 5. Hulkenberg tiếp tục đem về thêm cho Renault 8 điểm nhờ vị trí thứ 6, thành tích tốt nhất kể từ đầu năm. Pascal Wehrlein và Sauber có thành tích rất bất ngờ - về thứ 7 – và dù bị phạt 5 giây do mắc lỗi ở pitlane nhưng tay đua người Đức vẫn là người thứ 8 (nhường vị trí thứ 7 cho Carlos Sainz), đem đến 4 điểm cực kì quý báu cho đội đua.

Hai vị trí cuối cùng trong top 10 lần lượt là tay đua còn lại của Toro Rosso, Daniil Kvyat và Kevin Magnussen của Haas với điểm số đầu tiên có được trong mùa giải này. Alonso cũng đã có chặng hoàn thành đầu tiên ngay trên “sân nhà” khi về đích thứ 12, chỉ đáng tiếc là anh không có được điểm dù xuất phát thứ 7.

Với chiến thắng này, Hamilton đã có chiến thắng thứ 55 trong sự nghiệp và là chiến thắng thứ 2 trong năm 2017 này. Quan trọng hơn là anh đã rút ngắn về mặt điểm số với Vettel xuống còn 6 điểm (104 với 98 điểm), đồng thời giúp Mercedes gia tăng khoảng cách với Ferrari với 161 so với 153 điểm do chặng này cả hai đội chỉ có 1 tay đua về đích. Ricciardo vươn lên thứ 5 sau thành tích về thứ 3 tại chặng này nhưng Red Bull lại bị rút ngắn 7 điểm so với Force India ở vị trí thứ 4, khoảng cách chỉ còn 19 điểm.

Chặng đua tiếp theo sẽ được tổ chức trên đường phố Monte Carlo, Monaco từ ngày 25/05 đến 28/05 tới hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Roger Bui