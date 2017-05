Một quả bom nặng 300 kg trên đường vận chuyển bằng xe lôi đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng chặn bắt.

Quả bom 'khủng' được một nhóm người vận chuyển bằng xe lôi, định đi tiêu thụ.

Khoảng 21 giờ ngày 1.5, trong lúc tuần tra, lực lượng Công an TT.Bến Quan (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) phát hiện 3 người đàn ông đang dùng xe máy kéo theo chiếc xe lôi phía trên có chở một vật thể nghi là bom nên lập tức chặn bắt. Trong số 3 người này, người điều khiển xe máy kéo theo xe lôi chở bom là Lê Văn Tý (39 tuổi, trú xã Gio Châu, H.Gio Linh, Quảng Trị).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định vật thể chở trên xe lôi là quả bom mang ký hiệu M177 do Mỹ sản xuất, nặng hơn 322 kg, bên trong chứa khoảng 185 kg thuốc nổ.

Đến sáng 2.5, có thêm 3 người đàn ông khác đến cơ quan công an thú nhận liên quan đến việc vận chuyển quả bom nói trên.

Được biết, những người này có quan hệ gia đình với nhau, trong khi rà phế liệu ở rừng cao su trên địa bàn xã Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh) thì phát hiện quả bom, đang trên đường đưa bom đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Công an H.Vĩnh Linh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ, đồng thời giao quả bom cho lực lượng công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý.

Nguyễn Phúc