Ngày 15/5, tại Quảng Bình, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đoạn từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Hệ thống giám sát – xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến tuyến Quốc Lộ 1A nói chung và tuyến Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình là một dự án quan trọng, nhằm hỗ trợ cho công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông; góp phần bảo đảm trật tự, an toàn; kiềm chế, làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, phục vụ các công tác khác của lực lượng công an. Theo đó, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có chiều dài 114km đã được lắp đặt 19 thiết bị gồm: 7 hệ thống camera giám sát vi phạm, 5 hệ thống đo tốc độ ghi hình giám sát các phương tiện có hành vi chạy quá tốc độ quy định; 7 hệ thống camera quan sát, ghi nhận hình ảnh giao thông. Tất cả các thiết bị này đều đã được kiểm tra và dán tem kiểm định, chứng nhận an toàn thông tin khi vận hành. Các hệ thống được thiết kế trên nền tảng công nghệ đám mây, tập trung hóa, lưu trữ tất cả các dữ liệu hình ảnh vi phạm về Trung tâm xử lý tại Phòng cảnh sát giao thông Quảng Bình. Hệ thống cho phép giám sát các hành vi của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao, chụp ảnh, tự động nhận dạng biển số phương tiện vi phạm. Hình ảnh phương tiện vi phạm được ghi nhận qua hệ thống giám sát đáp ứng đầy đủ các yếu tố pháp lý, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông làm căn cứ cho việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài việc phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, hệ thống camera giám sát còn hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tiết phân luồng giao thông; lưu trữ các thông tin hình ảnh nhằm hỗ trợ công tác điều tra, tìm hiểu diễn biến và nguyên nhân vụ tai nạn, xác định được đối tượng gây tai nạn… Hệ thống có thể xác định, phát hiện các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: điều khiển xe chạy quá/dưới tốc độ quy định; điều khiển xe đi không đúng phần đường/làn đường quy định; vượt trong các trường hợp cấm vượt… Các hình ảnh, thông tin về các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông ghi nhận được sẽ được cập nhật một cách chính xác, kịp thời tới các tổ tuần tra kiểm sát trên tuyến thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng làm căn cứ xử phạt… Đại tá Lê Xuân Đức tin tưởng, hệ thống giám sát, xử lý hành vi vi phạm giao thông trên tuyến Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình sẽ đáp ứng được công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, từng bước hiện đại hóa quy trình xử lý vi phạm, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông và ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông./.