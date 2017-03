Ngày 29.3, Bệnh viện Việt Đức đưa vào sử dụng hệ thống máy xét nghiệm tự động. Đây là hệ thống máy hiện đại nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Hệ thống xét nghiệm này phục vụ cho chẩn đoán mô bệnh học và định hướng chỉ định xét nghiệm chuyên sâu, nhuộm đặc biệt chẩn đoán sinh thiết sau ghép thận, ghép gan, chẩn đoán và tiên lượng điều trị ung bướu.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 chỉ sau các bệnh tim mạch. Hàng năm thế giới có trên 6 triệu người mắc bệnh và khoảng 5 triệu người chết vì ung thư. Tại Việt Nam, mặc dù chưa có con số thống kê tổng thể, nhưng các chuyên gia ước tính mỗi năm phát hiện khoảng 150.000 ca ung thư mới mắc và có 75.000 ca ung thư tử vong. Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc điều trị và theo dõi tiên lượng bệnh nhân ung thư, bác sĩ lâm sàng rất cần có chẩn đoán chính xác về đặc điểm bệnh học của từng bệnh nhân ung thư.

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (người mang cà vạt xanh) làm nghi lễ khai trương Hệ thống máy xét nghiệm

Tại buổi lễ khai trương, GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Hệ thống xét nghiệm tự động được đưa vào sử dụng là một bước phát triển mới. Tương lai, khoa Giải phẫu bệnh của BV Hữu nghị Việt Đức sẽ phát triển nhiều kỹ thuật hiện đại hơn nữa, như việc sử dụng hệ thống kết nối kết quả xét nghiệm tự động từ xa, kết nối với nhiều bệnh viện, giúp được nhiều hơn nữa cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân”.

Phương pháp xét nghiệm Hematoxylin và Eosin (H&E) theo nguyên tắc nhúng tiêu bản (phương pháp nhuộm thường quy trong Giải phẫu bệnh và là công cụ chẩn đoán của phần lớn mẫu bệnh phẩm mô học) hiện nay có nhiều nhược điểm như: khả năng nhiễm chéo hóa chất, nhiễm chéo mẫu mô, chất lượng không ổn định, sử dụng hóa chất độc hại cho kỹ thuật viên thực hiện. Việc tự động hóa các xét nghiệm Giải phẫu bệnh, đặc biệt là các xét nghiệm thường quy như nhuộm H&E sẽ khắc phục các hạn chế và sai sót của phương pháp thủ công, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Hệ thống xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán mô bệnh học và định hướng chỉ định xét nghiệm chuyên sâu, nhuộm đặc biệt chẩn đoán sinh thiết sau ghép thận, ghép gan, chẩn đoán và tiên lượng điều trị ung bướu.

BV Hữu nghị Việt Đức đã đưa vào lắp đặt hệ thống máy xét nghiệm tự động VENTANA HE 600 - là hệ thống máy nhuộm H&E duy nhất thực hiện xét nghiệm H&E trên từng tiêu bản độc lập với hóa chất pha sẵn, giúp đảm bảo tiêu bản được nhuộm với chất lượng cao và luôn ổn định.

Bên cạnh đó, khoa Giải phẫu bệnh BV Hữu nghị Việt Đức cũng đưa vào lắp đặt và sử dụng máy xét nghiệm Cobas Z480 xác định gene đột biến EGFR, KRAS, BRAF và BenchMark XT xác định khuếch đại gene Her2/neu.

