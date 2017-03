Từ đầu năm đến nay, nhiều hộ chăn nuôi bị thua lỗ do cung vượt cầu, giá thịt gia súc, gia cầm giảm mạnh, trong khi, người tiêu dùng vẫn lo lắng trước vấn nạn thực phẩm bẩn. Mới đây, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã triển khai Chương trình Tháng giới thiệu sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông của các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm an toàn trên địa bàn thành phố nhằm đưa nhiều sản phẩm thịt an toàn đến người tiêu dùng, mở hướng tiêu thụ ổn định sản phẩm chăn nuôi.

Từ cách làm hay… Tám chuỗi liên kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm (chuỗi thịt lợn Bảo Châu, chuỗi thịt sinh học Xuka, chuỗi thịt gà Lan Vinh, chuỗi thịt lợn Lebio, chuỗi thịt lợn Nam Hà Nội, chuỗi thịt lợn Vinh Anh, chuỗi thịt lợn Liên Việt, chuỗi thịt lợn Hapro) tham gia Tháng giới thiệu sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông, đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực: Sản lượng thịt mát, thịt cấp đông đạt 9,4 tấn thịt lợn, bảy tấn thịt gà/ngày; một số chuỗi có sản lượng tăng đến 50% như chuỗi thịt lợn Xuka, chuỗi thịt lợn Lebio. Bên cạnh đó, lượng hàng bán ra mỗi ngày cũng tăng lên. Điển hình như Công ty CP Trang trại Bảo Châu (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) đã đầu tư dây chuyền giết mổ treo tiêu chuẩn, với quy mô 20 con/ngày. Lợn được giết mổ, vệ sinh sạch sẽ rồi đưa vào nhà mát để giảm độ pH trong thịt từ 7,5 xuống 5,5. Sau đó, thịt được đưa vào đóng gói, hút chân không và cấp đông sâu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm bảo đảm chất lượng dinh dưỡng tốt nhất và vệ sinh an toàn thực phẩm. So với cùng kỳ năm trước, công ty kinh doanh thuận lợi, có lãi, với gần 100 điểm bán hàng tại 14 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ... Chị Ngô Minh Thủy (quận Long Biên) chia sẻ: Bây giờ ra chợ mua thịt, thật khó phân biệt thịt sạch, thịt không sạch, nhưng từ khi trung tâm giới thiệu các địa chỉ bán sản phẩm thịt an toàn được làm mát, cấp đông, tôi mua về chế biến, mọi người trong gia đình đều khen ngon. Giám đốc Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội Tạ Văn Tường đánh giá, có nhiều lợi ích khác khi tổ chức chương trình, đó là giúp thay đổi nhận thức và hành động của một số doanh nghiệp đầu mối chuỗi, bởi trước đó hầu hết các doanh nghiệp không dám sản xuất thịt mát, thịt cấp đông vì lo ngại sản phẩm không tiêu thụ được. Nay các chuỗi tham gia đều ổn định "đầu ra" và mức giá, cho dù thời gian qua giá lợn xuống thấp (bình quân 34 nghìn đồng/kg). Nhiều người tiêu dùng đã hiểu đúng về chất lượng thịt mát, thịt cấp đông. "Mục đích của chúng tôi là từ "bước chạy đà" này sẽ phát triển mạng lưới tiêu thụ hiện đại, dần dần thay thế hệ thống tiêu thụ truyền thống chưa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, tiến tới không còn hình thức kinh doanh thịt sống tại các chợ dân sinh, chợ "cóc" mà thay vào đó bằng hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích"- Giám đốc Tạ Văn Tường cho biết thêm. Theo các chuyên gia chăn nuôi thú y, đây là cách làm hay, cần khuyến khích mở rộng. …Đến nhân rộng mô hình Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Huy Đăng, năm nay Sở sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này thường xuyên, liên tục bởi với số dân khoảng 10 triệu người, nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm mỗi ngày ở Hà Nội là rất lớn, hơn 872 tấn/ngày; trong khi lượng thịt gia súc, gia cầm hằng ngày từ các cơ sở giết mổ cung cấp được kiểm soát trên địa bàn thành phố là 377 tấn/ngày, mới chỉ đáp ứng khoảng 43% nhu cầu thị trường. Muốn nhân rộng mô hình cần tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp hợp tác bài bản với người chăn nuôi từ khâu lên kế hoạch sản xuất, thống nhất quy trình chăn nuôi, cung cấp đầu vào (thức ăn, thuốc thú y…), xây dựng nhãn hiệu nhằm phát triển chuỗi giá trị bền vững; khai thác hết công suất các nhà máy giết mổ công nghiệp hiện nay trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm thịt an toàn của các chuỗi liên kết chăn nuôi - tiêu thụ vào các hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị, bếp ăn tập thể, người dân ở cả thành thị và nông thôn. Cùng với đó, Sở đã đề xuất UBND thành phố có chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp giết mổ, chế biến để thu hút doanh nghiệp thực hiện hợp đồng tiêu thụ gia súc, gia cầm của hộ chăn nuôi và sản xuất thịt mát, thịt cấp đông, đóng gói sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc; có các chính sách bán hàng thuận lợi hơn nhằm tạo điều kiện để sản phẩm được lưu thông dễ dàng tại các điểm bán hàng…