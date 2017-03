Trong khi dưa hấu Việt Nam đang đổ đống ven đường bán với giá 10.000 đồng/quả nặng 3kg mà vẫn ế ẩm, nhiều nơi bỏ thối ngoài ruộng thì dưa hấu Nhật lại cháy hàng, được khách tranh nhau đặt mua dù giá của chúng lên đến gần 450.000 đồng/kg. Tính ra, một quả dưa hấu Nhật có giá từ 1,1 - 1,7 triệu đồng/quả tùy trọng lượng.

Đang vào mùa thu hoạch rộ dưa hấu nhưng mấy ngày gần đây người nông dân trồng dưa ở Trà Vinh như đang ngồi trên đống lửa vì dưa hấu rớt giá thảm hại, thậm chí có thời điểm giá giảm xuống chỉ còn 1.500 đồng/kg.

Theo đó, để vớt vát được vài đồng vốn liếng, tránh lỗ nặng, nhiều nhà vườn tại Trà Vinh đem dưa đổ đống bên ven đường bán lẻ với mức giá chỉ 10.000 đồng/3kg loại 2, dưa loại 1 bán giá 4.000 đồng. Một số nhà vườn khác còn đánh liều thuê xe tải chở dưa hấu ra tận miền Bắc, song dưa cũng chỉ bán được với giá từ 4.000-6.200 đồng/kg tùy loại.

Trái ngược với cảnh dưa hấu Việt phải bán với giá rẻ như cho mà vẫn ế ẩm thì loại dưa hấu của Nhật Bản lại siêu đắt khách dù chúng được bán với mức giá từ 420.000-430.000 đồng/kg.

Dưa hấu Việt đang gặp cảnh ế ẩm dù giá chỉ ở mức 10.000 đồng/3kg

Cầm trên tay quả dưa hấu tròn, có vỏ kẻ sọc, chị Đặng Ngọc Liên – chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Lê Trong Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) khoe: “Đây là quả cuối cùng rồi, tôi phải bớt lại để tối thắp hương chứ không là khách đã đến lấy hết rồi”.

Chị cho biết, dưa chị đang cầm không phải loại dưa hấu mà các hàng hoa quả tại chợ vẫn bán, chúng là dưa hấu được trồng tại Nhật Bản dù nhìn chẳng khác gì so với loại dưa hấu ở Việt Nam. Song, theo chị Liên, dưa hấu Nhật ăn ngọt, nhiều nước, 10 quả chất lượng như cả 10 và quan trọng hơn là chúng được trồng theo tiêu chuẩn của Nhật nên tuyệt đối yên tâm về chất lượng.

“Một quả dưa hấu Nhật nặng khoảng 2,5kg, tính ra tiền cũng phải gần 1,1 triệu đồng/quả”. Chị Liên nói và cho biết, so với các loại quả khác mà chị nhập từ Nhật về để bán thì giá dưa hấu không quá đắt, thường chỉ bằng 1/2, thậm chí chỉ bằng 1/4 hay 1/6 so với giá loại dâu tây Nhật. Tuy nhiên, nếu so với giá dưa hấu thuộc hàng tuyển bán tại các sạp hoa quả ở chợ truyền thống ở Hà Nội thì giá dưa hấu Nhật cao hơn gấp khoảng 17 lần. Còn so với giá dưa hấu bán tại Trà Vinh vào dịp này, dưa hấu Nhật đắt gấp khoảng gần 145 lần.

Dưa hấu Nhật giá gần nửa triệu đồng/kg vẫn hút khách (ảnh: VHP)

Thế nhưng, bất chấp mức giá khá đắt đỏ này, dưa hấu Nhật vẫn được các khách đặt mua khá nhiều. Chị Liên tiết lộ, ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng, khách mua hoa quả thắp hương nhiều nên toàn bộ 10 thùng dưa (40 quả) dưa hấu Nhật được chị nhập về để bán sạch trong vòng 1 buổi sáng. Theo đó, đến buổi chiều có khá nhiều khách gọi điện đặt mua nhưng chị đều phải hẹn hai ngày nữa mới có hàng bán.

Tương tự, tại một cửa hàng thực phẩm sạch ở phường 3 (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) – cũng quảng cáo bán loại dưa hấu Nhật loại tròn, vỏ kẻ sọc, trọng lượng 4kg/quả với giá tiền gần 420.000 đồng/kg.

Theo lời nhân viên của cửa hàng này, một quả dưa hấu Nhật thường có giá khoảng 1,7 triệu đồng nhưng hàng vẫn được rất nhiều người đặt mua vì thời tiết ở TP Hồ Chí Minh đang khá nóng bức, dưa hấu lại là món ăn cung cấp nhiều nước và có tính giải nhiệt cao.

Thừa nhận, chị Nguyễn Thị Trâm Anh ở Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, dưa hấu Việt nếu đem so sánh với dưa hấu Nhật thì không khác nhau là mấy. Thế nhưng, khi chọn mua về ăn hay chọn mua để đem đi làm quà biếu tặng, chị vẫn quyết chọn dưa Nhật vì chị cảm thấy yên tâm về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ.

Theo các chuyên gia trong ngành, nhiều người cho rằng người Việt “ sính ngoại ” nên mới chọn ăn dưa Nhật đắt đỏ mà bỏ qua dưa dưa Việt giá rẻ. Song, đó chưa hẳn là đúng hoàn toàn, bởi ở mỗi thị trường đều chia làm nhiều phân khúc khác nhau, dưa hấu Việt đa phần chỉ đáp ứng được ở phân khúc thị trường bình dân, còn nguồn cung dưa cho phân khúc thị trường cao cấp không có nhiều. Trong khi đó, dưa hấu Nhật nằm ở phân khúc thị trường cao cấp nên vẫn đắt khách, mặc cho dưa hấu Việt ở thời điểm hiện tại có giá rẻ như cho.

Bảo Phương