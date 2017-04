Vì vẫn phải đi làm, nhưng lại không có người trông con nên chị Quỳnh buộc phải đưa cả con lên cơ quan. Không ngờ chỉ chút mải mê công việc, chị Quỳnh tá hỏa vì không thấy con trai đâu.

Theo Đại úy Phạm Hoài Nam, Trưởng CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, chiều 29-4, CAP Thanh Nhàn vừa tiếp nhận thông tin trình báo của chị Hoàng Thị Quỳnh, SN 1991, trú ở thôn Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, về việc con trai 4 tuổi của chị mất tích.

Trong tâm trạng hoảng loạn, lo lắng, chị Quỳnh kể lại, vì hôm nay vẫn phải đi làm, trường học của con được nghỉ, nhà lại neo người, không nhờ gửi con được nên bà mẹ đang mang thai này buộc phải đưa con lên cơ quan để vừa làm việc, vừa chăm con.

Mọi việc tưởng đơn giản, nhưng đến khoảng 15h chiều 29-4, chị Quỳnh tá hỏa vì không tìm thấy con. Chị lùng sục khắp phòng của cơ quan cũng không thấy. Nhiều đồng nghiệp tại cơ quan cũng đi khắp nơi tìm con trai giúp chị. Hơn 1 tiếng đồng hồ không tìm thấy con, nghi ngờ con bị bắt cóc, chị Quỳnh được đồng nghiệp dìu dắt lên CAP Thanh Nhàn trình báo. Trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa, người mẹ tội nghiệp không nói nổi nên lời nếu không có sự trợ giúp của bạn bè và các chiến sỹ CAP.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy CAP đã lập tức báo cáo Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng để triển khai lực lượng đi tìm cháu bé. Nhận định thời gian lạc cháu bé chưa lâu nên đồng chí Trưởng CAQ yêu cầu CAP Thanh Nhàn triển khai tổ công tác gồm hơn 10 đồng chí tỏa đi các mũi để đi tìm, trước mắt cần rà soát kỹ trên địa bàn phường. Thông tin liên lạc thông suốt để mở rộng, khoanh vùng tìm kiếm xa hơn trong trường hợp không tìm thấy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 tiếng nhận tin trình báo, CAP Thanh Nhàn đã tìm ra cháu bé đang khóc gần cổng công viên Tuổi Trẻ và thông báo cho mẹ cháu.

Chị Quỳnh nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được con trai

Sau khi làm thủ tục nhận con, chị Hoàng Thị Quỳnh không giấu nổi cảm xúc, nước mắt tuôn trào, vừa ôm con, vừa hết lời cảm ơn các chiến sỹ công an, những người đã hết lòng, tận tụy, giúp đỡ chị. Trong lá thư viết vội, chị Quỳnh chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ con trai tôi đã bị bắt cóc. Chỉ vì mải công việc, lơ là một chút, tôi đã lạc mất con. Bản thân lại đang mang thai, tôi không biết phải xử lý như thế nào. Thật may vì có các anh công an giúp đỡ...".