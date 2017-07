Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây nổi lên tình trạng đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ em uống thuốc lắc, rượu bia… rồi xâm hại tình dục.

Ngày 28-7, Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo tuyên truyền phòng ngừa tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em tại khu vực các tỉnh phía Nam.

Báo cáo tại hội thảo, đại tá Nhữ Thị Minh Nguyệt – Cục trưởng Cục chính trị - Hậu cần (C43), Thường trực BCĐ NQLT 01/TW cho biết trong 5 năm qua (2012-2016) cả nước xảy ra 6.686 vụ xâm hại trẻ em; tội phạm xâm hại trẻ em, giao cấu, dâm ô, cưỡng dâm… có nhiều diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Nạn nhân chủ yếu là trẻ em gái (chiếm trên 80%, chủ yếu là các em nhỏ tuổi), trẻ bị xâm hại nhiều lần (chiếm 28%), trẻ em bỏ học sống lang thang (11,6%)… Thống kê hàng năm cho thấy số vụ xâm hại tình dục trẻ em của các tỉnh, thành phía Nam chiếm gần 30% trong số vụ xâm hại tình dục trẻ em của cả nước.

Quang cảnh Hội thảo tuyên truyền phòng ngừa tội phạm xâm phậm tình dục trẻ em

Đại diện Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho rằng loại tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp do công tác phòng ngừa và điều tra còn hạn chế, hầu hết do người dân tố giác.

Đối tượng xâm hại trẻ em phần lớn chưa có tiền án, tiền sự và đa số có quan hệ gần gũi với nạn nhân. Đáng báo động hơn là thời gian gần đây nổi lên tình trạng người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, du lịch đã có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, kể cả đối với trẻ em nam.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng trẻ em ở nhà một mình, nơi vắng vẻ hoặc trường học để xâm hại… thậm chí làm quen qua mạng internet sau đó dụ dỗ, cưỡng ép. Ngoài ra, các em gái nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhận thức cá nhân còn hạn chế bị các đối tượng lừa gạt bán ra nước ngoài làm vợ hoặc ép bán vào các ổ mại dâm. Thậm chí một số đối tượng lợi dụng sự mê tín dị đoan, cho các em uống rượu say, uống thuốc lắc để xâm hại tình dục.

Ông Đ.K. bật khóc bởi nỗi đau con gái bị hàng xóm hiếp dâm

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) cho hay trong những năm gần đây tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nổi lên như một vấn đề nhức nhối của xã hội, hàng loạt vụ việc được đưa ra công luận, tương lai của nhiều trẻ em có nguy cơ bị hủy hoại bởi hành vi mất nhân tính của những kẻ thú tính. "Thực tiễn đang đặt ra cho chúng ta những vấn đề cần tập trung để tháo gỡ, cần phải làm gì để phấn đấu loại bỏ loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội, vì một môi trường thân thiện, an toàn cho mỗi con em chúng ta", trung tướng Tuyến nói.

Trung tướng Tuyến yêu cầu các cấp, ban ngành cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong hoạt động dân cư. Hội phụ nữ cần tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sống… cho các em nhỏ; lực lượng công an và hội phụ nữ ở cơ sở cần nghiên cứu, phối hợp với các trường học, đưa các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh; tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa của học sinh, lôi cuốn được phụ huynh tham gia…

Được mời lên chia sẻ, ông Đ.K. (quê Sóc Trăng) đã bật khóc vì đau đớn trước hành vi của tên "yêu râu xanh" hàng xóm. Theo ông K., do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng ông đi làm cả ngày, chỉ có con gái 7 tuổi ở nhà một mình. Hơn 3 tháng trước, lợi dụng lúc ông vắng nhà, đối tượng Kim Lân (SN 1984, quê Sóc Trăng) đã tiếp cận hiếp dâm con gái ông.

Sự việc được phát giác khi ông tình cờ đi làm về nhà phát hiện rồi tri hô người dân đến bắt Lân bàn giao cho công an xử lý. Đại diện Công an tỉnh Sóc Trăng xác nhận ngay sau khi bị bắt Lân đã thừa nhận hành vi phạm tội và đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

