Ngày 17-4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Thị Hạnh (34 tuổi, trú xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) 15 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chiều 21-10-2016, Hạnh (làm chủ quán cháo lươn ở gần sân bóng đá TP Vinh) đi xe SH mang theo ma túy đá thì bị Công an TP Vinh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Hạnh ném một túi ni lông vào nhà dân bên đường ở xã Hưng Chính, nhằm phi tang tang vật. Tuy nhiên, Hạnh không qua mặt được công an. Công an thu giữ túi ni lông trên đựng 1.100 gam ma túy đá.

Bà bầu Ngô Thị Hạnh đứng trước vành móng ngựa.

Qua điều tra cho thấy, trước khi Hạnh bị bắt giữ chừng một giờ đồng hồ thì Hạnh nhận được điện thoại người đàn ông tên Sua hẹn Hạnh ra cây xăng Hưng Thịnh gặp. Hạnh ra thì Sua bảo Hạnh: "Có gói ma túy để cách cây xăng chừng 10-15m, nhờ Hạnh đưa ra khu vực cánh đồng xóm 1, xã Hưng Chính sẽ có người đến nhận. Xong việc Hạnh quay lại đây tôi trả tiền công 10 triệu đồng".

Sau một lúc suy nghĩ, đắn đo, Hạnh đồng ý. Hạnh đi lấy gói ma túy trên rồi treo trước xe máy đi ra cánh đồng, cất dấu gói ma túy trên cột điện, rồi quay xe đến trường học đón 2 đứa con đi học về. Sau đó, Hạnh quay lại cánh đồng lấy gói ma túy. Khi Hạnh đang chờ người đến nhận gói ma túy thì thấy các chiến sĩ công an nên Hạnh vứt gói ma túy vào nhà dân.

Hạnh có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt giữ Hạnh đã ly hôn chồng và đang nuôi hai con nhỏ, đang mang bầu nên Hạnh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày ra Tòa, Hạnh cho biết, "theo lịch ngày mai bị cáo phải sinh con rồi". Đứng trước vành móng ngựa, Hạnh thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sinh con và nuôi ba người con. HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, số lượng ma túy lớn, hạnh đã có một tiền án liên quan đến ma túy, nhưng vẫn tái phạm nguy hiểm, cần xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.