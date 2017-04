Trong ngày 30-4, khoảng 70.000 lượt khách đã tới TP Vũng Tàu để tắm biển, tham quan. Dự kiến, lượng khách sẽ tiếp tục đổ về TP biển này vào 2 ngày tới.

Sáng 30-4, hàng ngàn du khách nườm nượp đổ xuống TP Vũng Tàu để tắm biển, vui chơi. Lượng khách đông khiến tuyến đường Thùy Vân và đường Hạ Long nhiều điểm bị tắc. Trên Quốc lộ 51, các xe phải di chuyển chậm.

Du khách đổ về Vũng Tàu tắm biển

Theo Ban Quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, tới chiều nay, ước tính có khoảng 70.000 lượt khách đã tới Vũng Tàu để tắm biển, tham quan du lịch và dự tính sẽ tiếp tục tăng cao vào các ngày sau.

VIDEO du khách nườm nượp đổ về Vũng Tàu tắm biển

Đến thời điểm này, hầu hết các khách sạn, resort tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gần như đã phủ kín 70%-95% phòng. Tại TP Vũng Tàu, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã thông báo hết phòng.

Nhiều nhà nghỉ ven biển đã thông báo hết phòng

Ghi nhận tại bãi biển Vũng Tàu ngày lễ 30-4 sạch đẹp, tình trạng nhếch nhác như trước đây không còn; du khách thoải mái tắm biển, vui chơi. Đường dây nóng của cơ quan chức năng tỉnh cũng chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách.

Bãi biển sạch sẽ khiến du khách rất hài lòng

Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ, các doanh nghiệp, khu du lịch trên địa bàn đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch. UBND TP Vũng Tàu đã tổ chức đoàn kiểm tra tại các nhà hàng, nhà nghỉ nhằm tăng cường quản lý việc niêm yết giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, lực lượng công an cũng huy động toàn bộ nhân lực thường xuyên tuần tra, kiếm tra, chốt chặn tại nhiều khu vực.

Tuyến đường Hạ Long, xe phải di chuyển chậm, nhiều điểm bị tắc nghẽn

Khoảng hơn 90 nhân viên cứu hộ luôn túc trực tại các bãi tắm, hướng dẫn du khách tắm biển tránh xa khu vực ao xoáy và sẵn sàng ứng cứu, kịp thời thông báo, tìm kiếm một số trường hợp trẻ lạc tại các bãi tắm, điểm tham quan.

Tin- ảnh: Ngọc Giang