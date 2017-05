Du khách mang Quốc tịch Mỹ đã chết bất thường trong căn nhà thuê trọ từ nhiều tháng nay tại phường Cẩm Châu, TP. Hội An. Thi thể nạn nhân đã bốc mùi hôi thối mới được người dân phát hiện.

Chiều hôm nay, Công an TP. Hội An chính thức xác nhận người đàn ông mang Quốc tịch Mỹ đã tử vong trong căn nhà trọ nằm trên đường Trần Nhân Tông, phường Cẩm Châu, TP. Hội An.

Theo chủ nhà trọ, người đàn ông này 31 tuổi, mang Quốc tịch Mỹ và đã đến thuê căn nhà trọ tại đây từ nhiều tháng nay để đi du lịch.

Một góc nhà trọ nơi thanh niên người Mỹ thuê

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam) ngay sau khi phát hiện, công an TP Hội An đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý.

Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra nạn nhân chết có thể do tự tử.

Trước đó thanh niên này đã viết một bức thư và nhờ chủ nhà trọ gửi giúp cho người thân bên Mỹ.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ cái chết của người Mỹ này.

Vũ Trung