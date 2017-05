Một du khách người Mỹ chết trong nhà trọ ở TP. Hội An nghi do tự tử.

Rất đông người hiếu kỳ tập trung trước cổng nhà trọ nơi du khách người Mỹ tử vong.

Ngày 10/5, Công an TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận tại địa phương vừa phát hiện thi thể một thanh niên 31 tuổi, quốc tịch Mỹ tử vong trong nhà trọ ở phường Cẩm Châu (Hội An).

Trước đó, người dân phát hiện có mùi hôi bốc ra từ căn nhà trọ nằm trên đường Trần Nhân Tông (TP. Hội An) nên báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận thông tin, Công an TP. Hội An có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc.

Ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, thi thể trong tình trạng đang phân hủy. chủ nhà cho biết trước đó thanh niên này có nhờ gửi thư tuyệt mệnh về cho người thân ở Mỹ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Văn