Dự đoán kết quả trận Barca vs Villarreal, 23h30 ngày 6/5

Barca vs Villarreal: Barca và Real vẫn so kè quyết liệt trên đường đua tới ngôi vô địch La Liga mùa này. Cả hai đang có 81 điểm nhưng đội chủ sân Nou Camp xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Mặc dù vậy, Kền kền trắng lại đá ít hơn một trận. Vì lẽ đó, thầy trò HLV Luis Enrique buộc phải giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại nếu muốn nuôi hi vọng vô địch.

Có đôi chút thách thức với Barca ở vòng 36 khi đối thủ của họ là Villarreal, đội bóng sở hữu lối chơi khá khó chịu. Hai lần đọ sức gần nhất, Los Blaugrana không thể đánh bại “Tàu ngầm vàng”. Thêm vào đó, đội khách cũng đang có phong độ khá cao sau 3 thắng lợi liên tiếp, đặc biệt là chiến thắng trước Atletico Madrid ngay tại sân Vicente Calderon tại vòng 34.

Tuy nhiên, Messi cùng đồng đội không có nhiều lựa chọn. Nếu sảy chân, coi như Barca đầu hàng Real trong cuộc đua tới ngai vàng bởi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Đương nhiên, đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp. Trận này, HLV Luis Enrique đón chào sự trở lại của Neymar sau án treo giò và chắc chắn sức công phá từ bộ ba MSN sẽ khiến “Tàu ngầm vàng” điêu đứng.

Ở chiều ngược lại, Barca cũng cần đề phòng vũ khí phòng ngự phản công của Villarreal, đặc biệt là khi hàng thủ Los Blaugrana chưa bao giờ để lại sự yên tâm. Nếu quá mải mê tấn công, đội chủ nhà rất dễ dính đòn “hồi mã thương” từ phía đối thủ.

Dự đoán kết quả trận Barca vs Villarreal: 2-1

- Barca bất bại trong 15 cuộc đụng độ Villarreal gần nhất ở La Liga (thắng 10, hòa 5). Tuy vậy, chỉ có 2 trận Blaugrana thắng với cách biệt quá 2 bàn.

- Barca toàn thắng trong 5 cuộc tiếp đón Villarreal gần nhất. Trong đó, có 2 trận Blaugrana thắng với cách biệt quá 2 bàn.

- Barca thắng 7/8 vòng đấu gần nhất ở La Liga.

- Barca đang có mạch 10 trận thắng liên tiếp ở sân nhà thuộc La Liga. 7 trong số này kết thúc với ít nhất 5 bàn thắng.

- Villarreal thắng 5/6 vòng đấu gần nhất ở La Liga (thắng 5, thua 1).

- Villarreal chỉ thua 2/11 trận sân khách gần nhất ở La Liga (thắng 6, hòa 3, thua 2).

