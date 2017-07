Thấy cháu bé sang chơi, nam thanh niên đã đưa cháu vào chuồng thỏ rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Trưa 26-7, một lãnh đạo Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ đối tượng N.L.N (SN 1998, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, N là người làm thuê cho gia đình ông H.Q.T. (ngụ xã Ea Bar). Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25-7, N đang cho thỏ ăn thì thấy cháu Q. (SN 2011, sống gần nhà ông T) tới chơi. N dụ dỗ cháu Q vào khu vực chuồng nuôi thỏ của gia đình ông T rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu. Lúc này, cánh cửa chuồng thỏ bị gió đập mạnh làm N giật mình, nên dừng lại và dặn cháu không được nói với ai.

Về nhà, do bộ phận sinh dục bị đau nên cháu Q. đã kể lại toàn bộ sự việc cho cha nghe. Ngay sau đó, cháu Q. được gia đình đưa lên cơ quan công an trình báo. Biết không thoát tội, chiều cùng ngày N đã đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ sự việc.

C. Nguyên