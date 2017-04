Vùng sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông Vàm Nao có thể tiếp tục ăn sâu vào bờ thêm 15m, rộng thêm mỗi bên 50m, nâng tổng chiều dài cảnh báo vùng ảnh hưởng lên đến 260m.

Theo tin tức báo Dân Việt đăng tải, vào chiều ngày 23/4, Trung tâm Quan trắc (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) cho biết, vùng sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông Vàm Nao (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) có thể tiếp tục ăn sâu vào bờ thêm 15m, rộng thêm mỗi bên 50m, nâng tổng chiều dài cảnh báo vùng ảnh hưởng lên tới 260m.

Người dân khiêng đồ đạc chạy khỏi vùng sạt lở. Ảnh: Báo VnExpress

Khu vực xảy ra sạt lở đã xuất hiện hố xoáy với chiều dài 380 m, chiều ngang 120 m, độ sâu 42 m. Vị trí này là điểm hợp lưu giữa sông Vàm Nao và sông Hậu nên tạo các dòng chảy rất mạnh, khả năng sạt lở vẫn còn tiếp tục xảy ra.

Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, ông Trương Trung Lập, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, hiện có 2 giải pháp được đưa ra để khắc phục sự cố, một là lấp hố xoáy với kinh phí 100 tỷ đồng. Hai là di dời hoàn toàn các hộ dân trong vùng ảnh hưởng lên khu tái định cư. Được biết, tính đến chiều 22/4, ngoài các căn nhà đã sụp hoàn toàn, 58 hộ dân bị ảnh hưởng nhưng đến sáng 23/4, con số này đã hơn 100 hộ.

Sau khi xảy ra sự việc, tỉnh An Giang đã hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sập, 42 hộ có nhà nằm ở khu vực sạt lở nguy hiểm (đã di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở ) mỗi hộ 40 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sạt lở tổng số tiền là 78 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt và quà có tổng trị giá180 triệu đồng.

Hội Chữ thập Đỏ huyện Chợ Mới (An Giang) cũng hỗ trợ 58 hộ có nhà bị sạt lở và các hộ phải di dời nhà mỗi hộ 30kg gạo và một bình đựng nước sạch.

